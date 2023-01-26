حفيد مؤسس "تويوتا" يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.. ويستعد لمهمة جديدة!

سيتنحى رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ورئيسها التنفيذي أكيو تويودا، عن منصبه في الأول من أبريل ليحل محله كوجي ساتو، كبير مسؤولي العلامات التجارية الحالي، وفقاً لما أعلنته شركة صناعة السيارات اليابانية، اليوم الخميس.

ويترأس ساتو، البالغ من العمر 53 عاماً، قسم "Toyota Lexis" وشركة "GAZOO" للسباقات منذ عام 2020.

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وسيصبح تويودا الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، بينما سيستمر الرئيس الحالي تاكيشي أوشيامادا كعضو في مجلس الإدارة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تويودا، البالغ من العمر 66 عاماً، هو حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يونيو 2009.

وقال تويودا، في بث مترجم عبر الإنترنت: "اعتقدت أن أفضل طريقة لتعزيز تحول "تويوتا" ستكون بالنسبة لي أن أصبح رئيساً لدعم الرئيس الجديد، وهو السبب وراء قرار اليوم. لقد دعمني الرئيس أوشيامادا منذ فترة طويلة بكل الطرق التي يمكن تخيلها".

وأضاف: "بالنظر إلى الماضي، كانت هذه السنوات الثلاث عشرة فترة تكافح من أجل البقاء يوماً بعد يوم، وهذا هو شعوري الصادق".

وقال أوشيامادا "التغيير الهيكلي الحالي لشركة تويوتا نتجت عن استقالتي"، مشدداً على أنه كان يفكر في توقيت تقاعده "لبعض الوقت" لإفساح المجال لجيل جديد.

وأضاف: "لقد تم إرساء الأساس لنقل القيادة إلى الجيل القادم. السيارات في المستقبل ستتطور وفقاً لمفهوم التنقل نفسه. وفي خضم ذلك، آمل أن أحافظ على القيمة الأساسية للسيارة، وأن أقترح أشكالاً جديدة للتنقل"، مضيفاً أن هذا يمثل مهمة فريق القيادة الجديد.

أنهت أسهم "تويوتا" المدرجة في بورصة طوكيو الجلسة منخفضة 0.63% يوم الخميس قبل الإعلان.

وكانت الشركة رائدة في مجال السيارات الخضراء في عام 1997 مع طرح سيارتها الهجينة "Prius"، وقد تصدّت بشكل متزايد للانتقادات بشأن الوتيرة التي اتبعت بها السيارات الكهربائية بالكامل، حيث لعبت دور اللحاق بالوافدين الجدد مثل "تسلا".

وفي ديسمبر 2021، أعلنت عن خطط لإنتاج 30 نموذجاً للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وبعد ذلك بعام، في ديسمبر 2022، قالت إن اتحاداً يقود تمويلاً مضموناً لتطوير شاحنة "بيك آب" تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في المملكة المتحدة.

أقر ساتو يوم الخميس بأنه يجب على شركة تويوتا مواصلة جهودها الخضراء: "أمن الطاقة، على سبيل المثال، يمثل تحدياً كبيراً يجب على الكوكب بأكمله مواجهته. وأيضاً السعي نحو حيادية الكربون سيكون أحد الأمثلة على ما يتعين علينا العمل عليه".