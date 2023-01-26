دخلها يتخطى 100 ألف دولار سنوياً.. 5 أعمال جانبية يمكنك أداؤها من المنزل!

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو دخلك، فإنه يمكنك كسب دخل إضافي مكون من 6 أرقام عبر العمل بشكل مؤقت من المنزل، ولكن لجعل هذا الحلم حقيقة، قد تحتاج فقط إلى اتصال إنترنت قوي ومجموعة مهارات مناسبة.

وبرز بعض من هذه الفرص، بعد أن أدى التبني واسع النطاق للعمل عن بُعد إلى خلق المزيد من الفرص للأشخاص للعثور على أعمال جانبية مرنة وذات رواتب عالية يمكنهم القيام بها عبر الإنترنت.

مادة اعلانية

ووفقاً لاستطلاع شركة LendingTree في ديسمبر 2022 شمل 2100 من البالغين في الولايات المتحدة، كان حوالي 44% من الأميركيين ينغمسون في عمل جانبي، ارتفاعاً من 12% في استطلاع لعام 2020.

وتحول المزيد من الناس بعيداً عن الأعمال الجانبية التي هي في الأساس وظائف مؤقتة انتشرت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - القيادة لشركة "Uber"، وتوصيل الطعام مع "Grubhub" – إلى السعي وراء الفرص المتطورة في "الخدمات الاحترافية" بدلاً من ذلك، مثل برمجة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات التسويقية والتجارية.

ولمساعدة الأشخاص المهتمين بإنشاء عمل جانبي أو "Side Hustles" في العثور على أفضل الفرص عن بُعد، حدد موقع "Freelancer.com" نحو 5 أعمال جانبية يمكن أداؤها من المنزل عند الطلب، استناداً إلى أكثر من 300000 إعلان طلب وظيفة منشور على قاعدة بياناتهم بين أكتوبر وديسمبر 2022.

وتحتوي هذه الوظائف على العشرات من القوائم النشطة وتوفر فرصاً عن بُعد بدوام جزئي.

وفيما يلي 5 من الأعمال الجانبية الأكثر ربحاً والأكثر طلباً، والتي يمكن القيام بها من المنزل:

قال نائب الرئيس الدولي في Freelancer.com، سيباستيان سيسيليس، إن سوق الإنترنت للمواهب التقنية المستقلة، على وجه الخصوص، "انفجرت" على مدار الاثني عشر شهراً الماضية على الرغم من استمرار التخفيضات الجماعية للوظائف في قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف سيسليس، أنه يمكن لبعض هذه الوظائف دفع ما يصل إلى 100 دولار في الساعة.

كما ازداد الاعتماد على منصات العمل الحر خلال ذروة جائحة كورونا، لا سيما في مجال التكنولوجيا، حيث اضطرت المزيد من الشركات إلى التحول إلى نماذج الأعمال التجارية عبر الإنترنت ومواكبة الهجوم السريع للتقنيات الجديدة، من التشفير إلى الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نوفمبر 2022 من منصة الموارد البشرية Gusto.

وعلى الرغم من أن التشفير والبرمجة والتخصصات التقنية الأخرى كانت دائماً من الأعمال الجانبية المرغوبة، فقد أدت الموجة الأخيرة من عمليات التسريح التقني إلى "تقلبات غير مسبوقة" في الطلب على المهارات التقنية المتخصصة مثل تطوير تطبيقات أندرويد ولغات البرمجة المختلفة حيث تعتمد الشركات على العاملين لحسابهم الخاص لتقليل التكاليف.

إذا كنت مهتماً باكتساب صخب جانب تقني، فستحتاج إلى بناء خبرتك من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، ومعسكرات التدريب على البرمجة، وبرمجة البودكاست.

وبعد ذلك، قم بإنشاء محفظة رقمية من عينات العمل لمشاركتها مع العملاء المحتملين. لمعرفة مكان الوظائف وإدراج خدماتك الخاصة، ومن الممكن أن تفكر في إنشاء ملف تعريف على Upwork أو Freelancer.com أو Fiverr أو TaskRabbit أو موقع ويب مختلف يعلن عن وظائف مستقلة.

ومع ذلك، في النهاية، لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً في التكنولوجيا لبناء عمل جانبي ناجح. إذ يوجد العديد من الوظائف الأخرى التي تقدم فرصاً بدوام جزئي عن بُعد، بما في ذلك التدريس وكتابة المدونات والاستشارات التجارية، والتي شهدت أيضاً طلباً متزايداً على Freelancer.com.