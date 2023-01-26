"أسلاك" للعربية: تخفيض رأس المال لا يؤثر على التوسعات ومشاريع جديدة بالنصف الثاني

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، نبيل الأمير، إن نتائج "أسلاك" في 2022 تجاوزت نتائج العام 2021، وارتفعت بشكل هامشي عن توقعات الشركة للعام 2022.

وأضاف نبيل الأمير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأرباح السنوية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسن هوامش الربحية في معظم منتجات الشركة.

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وحققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة 57 مليون ريال، بزيادة قدرها 24% عن عام 2021.

تتمثل استراتيجية "أسلاك" في التركيز على المنتجات ذات العوائد الأفضل والتي تملك فيها ميزة تنافسية وهي منتجات الأسلاك بمختلف منتجاتها واستخداماتها"، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وبالإضافة إلى منتجات الأسلاك التي تمثل الخبرة الأساسية للشركة، أشار الرئيس التنفيذي إلى تحسن هوامش ربحية منتجات القطاع الإنشائي المرتبطة بحديد التسليح وشبك الأرضيات، ورغم أنه لا يزال لها حجم في تشكيلة منتجات "أسلاك"، إلا أن استراتيجية الشركة في العامين الماضيين تتمثل في تقليل الاعتماد على هذه المنتجات للظروف السائدة حالياً.

وأوضح نبيل الأمير أن نشاط الشركة في منتجات حديد التسليح لا يرتبط بشكل مباشر بالمشاريع الضخمة، مثل الشركات المنتجة لأطوال حديد التسليح، ويرتبط منتج "أسلاك" لحديد التسليح بالفلل والعمارات السكنية فيما يشهد هذا القطاع تباطؤا منذ العام الماضي.

وعن تأثير تخفيض رأس المال على توسعات الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسلاك"، إنه تم مراعاة ألا يؤثر تخفيض رأس المال على خطط "أسلاك" التوسعية سواء في نشاطها الحالي أو الاستحواذ أو مشاركة في أنشطة أخرى.

وأضاف أن "أسلاك" لديها بعض المشاريع التي سترى النور قريبا، وتحديداً في النصف الثاني من 2023، وترتبط بقطاع التشييد والبناء بصورة أقرب لاحتياجات السوق وتشكل مصدر دخل واستفادة حقيقية من مشاريع الرؤية القادمة إلى جانب التوسع في نشاط الأسلاك كطاقات إنتاجية.

وأوضح نبيل الأمير أن تلك المشاريع ستأخذ بعض الوقت لأن توريد خطوط الإنتاج عالميا يأخذ وقتا أكثر من اللازم، لكن التوسعات موجودة وتأثيرها سيكون واضحاً في النصف الثاني من 2023.

ارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 50% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الأسبق، لتصل إلى 12 مليون ريال.