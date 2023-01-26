"بلاك روك" للعربية: نتوقع زيادة أسعار الفائدة الأميركية لهذه المستويات

قال مدير وخبير استثمار في شركة بلاك روك "BlackRock"، أكبر مدير للأصول في العالم، كريم شديد، إن هناك حالة من الترقب في أوساط المستثمرين لاجتماعات البنوك المركزية عالمياً لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف شديد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس: "نتوقع زيادة بنحو 125 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية لتصل إلى مستوى 5.25%. أسعار الفائدة المرتفعة مستمرة خلال الأشهر المقبلة".

مادة اعلانية

وأشار إلى أن الأسواق المالية ليست على صواب في توقعاتها باتجاه الفيدرالي الأميركي لتقليص أسعار الفائدة بشكل سريع في النصف الثاني من العام الجاري.

وتابع: "نتوقع أن يلمح جيروم باول في خطابه المقبل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لتصل إلى 5.25% مع الإبقاء عليها حتى عام 2024".

وأوضح أن العامل الأكثر أهمية لأسواق الأسهم وسندات الخزانة خلال الفترة الحالية هو البيانات الاقتصادية وليس نتائج أعمال الشركات التي تشهد تباينا العام الحالي.

وكان الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، مع توقعات بزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأول من فبراير المقبل.

اقرأ المزيد: صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

وستبدأ لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي اجتماعات ليومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك المركزي في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.

في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذين سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي.