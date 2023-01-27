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خاص

"سفن" تكشف لـ"العربية" عن بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات

أكدت التركيز على إيجاد بيئة ترفيهية مبتكرة للسكان والمقيمين في السعودية

دبي - العربية.نت
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كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مشاريع الترفية السعودية "سفن"، عصام الجبير، عن بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات، تتوزع على 14 مدينة مختلفة في المملكة.

وقال الجبير في لقاء مع "العربية"، إن الشركة تركز على إيجاد بيئة ترفيهية مبتكرة للسكان والمقيمين في السعودية.

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