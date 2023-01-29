لماذا ارتفعت أسعار وثائق تأمين المركبات في السعودية؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن التأمين على المركبات شهد ارتفاعات كبيرة جداً منذ بداية يناير الجاري، بنسبة تجاوزت 300% للتأمين ضد الغير و200% للتأمين الشامل، وهو ما مثل صدمة قوية للمشتركين.

وأضاف حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن شركات التأمين عزت الارتفاع إلى زيادة نسبة الحوادث، على الرغم أن الحوادث الناتجة عن تلفيات ارتفعت بنسبة 28% وتراجعت الحوادث الجسيمة بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

مادة اعلانية

كان تقرير البنك المركزي السعودي قد أظهر أن المطالبات المتكبدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 بلغت نحو 79% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وارتفع التأمين على المركبات مقارنة بالتأمين الصحي، وفقاً للرقيب.

وأشار مدير مركز زاد للاستشارات، إلى أن التأمين على المركبات لا يكلف الشركات كثيرا لأن المبيعات تباع "أون لاين" والمصاريف الإدارية قليلة، ويجب أن تكون نسبة الارتفاع مناسبة لنسبة ارتفاع الحوادث.

وحذر الرقيب، من الآثار السلبية وأن يؤدي الارتفاع في تأمين المركبات إلى عزوف قائدي المركبات عن التأمين وهو ما سيكون له تكاليف كبيرة جدا، ولذلك يجب على البنك المركزي والإدارة العامة للمرور إعادة تقييم زيادة أسعار وثائق تأمين المركبات.