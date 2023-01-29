"بوكينغ": أكثر 10 مدن ضيافة على وجه الأرض في 2023

نشر موقع حجز تذاكر السفر Booking.com تصنيف عام 2023، والخاص باستطلاع المدن الأكثر ترحيباً على وجه الأرض.

وبعد أن تصدرت مدينة ماتيرا قائمة 2022، حلت وجهة إيطالية مرة أخرى القائمة للعام الحالي، حيث كانت "بولينيانو آ ماري" صاحبة المركز الأول في الترتيب.

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وكشفت القائمة عن تنوع كبير في الدول والقارات ومنافسة قوية، إذ احتلت مدينة هوالين في تايوان المرتبة الثانية كأثر المدن المضيافة حول العالم، إلى جانب المزيد من الوجهات الأوروبية في إسبانيا وألمانيا وليتوانيا والمملكة المتحدة.

وشهدت قائمة "Booking" السنوية الحادية عشرة أيضاً مشاركات من مدن متنوعة مثل مكسيكو سيتي وبورتو دي غاليناس في البرازيل وغولد كوست الأسترالية.

وكما في السنوات السابقة، تم ترشيح المدن بناءً على حصة شركاء الإقامة الذين حصلوا على جائزة تقييم المسافر.

وأعدت شركة البيانات الألمانية "Statista"، الرسم البياني التالي للقائمة التي اطلعت عليها "العربية.نت":