"سينومي ريتيل" لـ"العربية": بيع 26 علامة تجارية جزء من استراتيجية أكبر

قال الرئيس المالي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل"، أحمد البلبيسي، إن التخارج من 26 علامة تجارية هو جزء من الاستراتيجية الأكبر المعلنة في الشهور الماضية لتنظيم محفظة العلامات التجارية، لتكون الشركة لاعباً قوياً (ماسي) في كل فئة منتجات على حدة سواء فئة منتجات الرجال أو السيدات أو الإكسسوارات.

ذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه التزاماً بهدف "سينومي ريتيل" الرامي إلى تحقيق ريادة القطاعات التي تنشط ضمنها، والتركيز على العلامات التي تتبوأ المركز الأول أو الثاني، فإنها حددت 26 علامة تجارية غير استراتيجية كجزء من برنامج البيع الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، وقد تم تعيين استشاري لإدارة برنامج البيع.

مادة اعلانية

وأضاف أحمد البلبيسي، في مقابلة مع "العربية"، أن الاستراتيجية جاءت بعد دراسة مستفيضة، وعينت الشركة مستشارين لبدء عملية بيع العلامات التجارية، ومبلغ 25 مليون ريال المعلن ليس سعر بيع، لكنه التأثير الإيجابي للتخارج.

"التخارج وبيع تلك العلامات التجارية ليس بهدف جني أرباح، بقدر ما هو التركيز على علامات تجارية تتصدر الاهتمامات وتطبيق سياسة واضحة في اختيار العلامة التجارية، في حين أن البيع سيأخذ وقتا"، كما يقول الرئيس المالي في سينومي ريتيل.

وأشار إلى أن التركيز على العلامات التجارية الكبيرة والسريعة، توجه ليس بعيدا عن التوجه العام في المملكة، على مستوى الترفيه والتسلية وتسعى الشركة لتكون داخل هذا التوجه.

ومن بين العلامات التجارية التي تركز عليها "سينومي ريتيل" نوعية معينة من فئة المطاعم، لتصبح نسبتها من إجمالي محفظة العلامات التجارية على المدى القصير من 8 – 10%، وأيضاً يمثل قطاع الموضة جزءا من التغيير، وفقا للرئيس المالي.

ذكرت "سينومي ريتيل": "من المتوقع تحقيق العلامات التجارية المخصصة للبيع تأثيراً على إيرادات الشركة بنحو 288 مليون ريال، بالإضافة إلى التأثير إيجابا على الربحية بنحو 25 مليون ريال تستحق تواليا مع استكمال برنامج البيع".

وقال البلبيسي إن الفكرة ليست فتح فروع لكن تطبيق استراتيجية في اختيار العلامات التي تفتحها الشركة.

وبحسب الرئيس المالي، فإن الشركة ستعلن قريباً عن تغييرات مناسبة تتوافق مع استراتيجيتها.

كما عززت الشركة تركيزها على قطاع الأغذية والمشروبات من خلال بيع سلسلة مطاعم أزال ومطاعم شاورما المهلهل غير الاستراتيجية، بقيمة 25 مليون ريال.

وأوضحت "سينومي ريتيل"، أنه توازياً مع ذلك تم تعزيز نمو سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "صب واي" من خلال استكمال عمليات الاستحواذ على 30 مطعماً للعلامة في جميع أنحاء المملكة، لتضيف بذلك المتاجر التي تديرها بشكل مباشر إلى مجموعة متاجرها المدارة من خلال الامتياز التجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز هذا النمو الاستراتيجي في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال 17 موقعًا إضافيًا لعلامة "صب واي" سيتم افتتاحها بالإضافة إلى 15 افتتاحًا لـ"سينابون" في عام 2023.