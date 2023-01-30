سعر "بيتكوين" يقفز 64% إلى 38 ألف دولار في هذه الدولة!

ارتفع سعر "بيتكوين" في نيجيريا إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات السوق وسط الجهود المستمرة من قبل البنك المركزي لدفع مواطنيه نحو "مجتمع غير نقدي".

وفيما تتداول العملة المشفرة الأكبر قيمة في العالم حول مستوى 23100 دولار، وقت كتابة هذه السطور، بلغ سعرها في بورصة العملات الرقمية النيجيرية "NairaEX"، نحو 37877 دولارا، بزيادة 64% تقريباً.

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ويأتي ذلك الارتفاع في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي النيجيري فرض القيود على عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ضمن خطته لتسريع تحول المجتمع إلى مجتمع غير نقدي، وفقاً لما ذكره موقع "Coin Teleghraph"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واعتباراً من 9 يناير، يُسمح للمواطنين في نيجيريا بسحب 20000 نيرة نيجيرية كحد أقصى - أي ما يُقدر بـ 43.50 دولار - من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بشكل يومي، مع وجود حد أقصى يقدر 100000 نيرة نيجيرية، أي حوالي 217 دولاراً.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً قبل أيام فقط من تداول الأوراق النقدية الجديدة بهدف الحد من التضخم وغسيل الأموال، وقد فرض البنك المركزي موعداً نهائياً للنيجيريين، بحلول 24 يناير، لاستبدال عملاتهم البنكية القديمة ذات الفئة الأعلى بالعملة الجديدة.

ومع ذلك، عانى الناس من طوابير طويلة وسط شكاوى من عدم وجود وقتٍ كافٍ للوفاء بالموعد النهائي، مما دعى البنك لتمديد الموعد النهائي حتى 10 فبراير وفقا لما ذكرته شبكة "BBC".

#Bitcoin is Hope‼️



BREAKING: 🇳🇬 Bitcoin is selling for a 60% premium in Nigeria (37,235 USD) because of increased demand.



🇳🇬 Central Bank of Nigeria started limiting cash withdrawals to $44 per day earlier this month.



Now leads the world in Google searches for "Buy #Bitcoin " pic.twitter.com/SI861WUhVy — SHIB Bezos (@BezosCrypto) January 29, 2023

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرتفع فيها فرق سعر بيتكوين في نيجيريا. ففي فبراير 2021، حظر البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من تقديم خدمات لتبادل العملات المشفرة في البلاد، مما أدى إلى زيادة سعر بيتكوين في نيجيريا بنسبة 36% في ذلك الوقت.

ووفقاً لـ "Google Trends"، أدى الاهتمام الأخير بعملة "بيتكوين" إلى جعل نيجيريا الدولة الأولى في عمليات البحث المتعلقة بالعملة المشفرة على الإنترنت.

BREAKING: Nigerian central bank introduces new cash withdraw limits (20,000 naira ~ $44 daily) and announced that all old naira bills will be worthless at the end of January.



Nigeria is leading the „How to buy #Bitcoin“ search worldwide 🔥 pic.twitter.com/O26si2nHde — Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) January 18, 2023

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز، أن البنك المركزي النيجيري بدء العمل على مشروع لتطوير بطاقة محلية لمنافسة البطاقات الأجنبية مثل "ماستر كارد"، و"فيزا".

ويهدف مشروع بطاقة "AfriGo" إلى منح النيجيريين وصولاً أفضل إلى خدمات البطاقات المصرفية، والتحايل على رسوم البطاقات الأجنبية الباهظة وتكاليف الصرف.