بنك الكويت الوطني للعربية: اتخذنا مخصصات ضد تراجع سعر صرف الجنيه المصري

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن التوزيع الجغرافي ساهم في الأرباح القياسية للبنك خلال العام 2022، مشيرا إلى أن المخصصات تراجعت مع تحسن بيئة الأعمال.

وأضاف الصقر في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف، أن البنك اتخذ مخصصات ضد تراجع سعر صرف الجنيه المصري.

مادة اعلانية

وكان البنك، أعلن أمس الأحد، أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 25.5% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 134.85 مليون دينار (441.91 مليون دولار) مقارنة مع 107.43 مليون دينار قبل عام.

وأفاد البنك في بيان لبورصة الكويت، بأن ربحه الصافي السنوي بلغ 509.085 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 362.249 مليون دينار في عام 2021 بزيادة 40.5%.