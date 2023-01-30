سعر الدولار في مصر يواصل رحلة الصعود مقابل الجنيه

بعد حالة من الهدوء والترقب، عاد الدولار إلى الارتفاع ليسجل مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري. حيث تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 30 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية.

وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري زيادة بقيمة 11 قرشاً شراءً وبيعاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركاً كبيراً الفترة الماضية.

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وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.07 جنيه للشراء، مقابل 30.10 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 29.95 جنيه للشراء، و30.05 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

في الوقت نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري، وقف طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%، و25% بنهاية عمل غداً الثلاثاء.

وكشف، أن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ نحو 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60% منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي ساهمت في انضمام نحو 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.