قطاع الطيران بحاجة لـ 1.4 تريليون دولار لخفض 65% من الانبعاثات

يصنف قطاع الطيران العالمي كأحد قطاعات النقل الأسرعِ إنتاجا للانبعاثات ومن أصعبها إزالة للكربون.

وفي ظل النمو المتوقع لأعداد المسافرين التي ستسجل 10 مليارات مسافر في 2050 فإنه سينتج عنه انبعاثات تتجاوز 21 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون.

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يأتي ذلك فيما وضع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" عدة سيناريوهات للحد من تلك الانبعاثات أهمها الاعتماد على الوقود المستدام.

وبدأت شركة طيران الإمارات بتجربة استخدام الوقود المستدام منذ 2017، وتقوم بأول رحلة تجريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإحدى طائراتها من بوينغ أحد محركيها يعمل بنسبة 100% على هذا الوقود".

وتقتصر الموافقات الحالية لاستخدام الوقود المستدام في جميع الطائرات على مزيج يصل إلى 50% من الوقود التقليدي، فيما يحتاج الاعتماد الكامل إلى وقت.

وتخطط شركات الطيران لخفض 65% من الانبعاثات بالاعتماد على الوقود المستدام، وذلك يعني حاجة قطاع الطيران لاستثمار نحو 1.4 تريليون دولار للوقود المستدام حتى 2050.