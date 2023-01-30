كيف تأثر أداء سوق أبوظبي من خسائر أداني غروب؟

قال خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين، إن سوق أبوظبي تتأثر من عاملين رئيسيين وسط تسجيل أداء هو الأسوأ منذ بداية العام.

وأضاف ياسين في مقابلة مع "العربية"، أن العامل الأول المؤثر كان نتائج الشركات الكبيرة التي جاءت مخيبة للتوقعات، فيما تمثل العامل الثاني في خسائر "أداني غروب" بعد تقرير شركة هندنبيرغ للأبحاث، مما أثار قلقا لدى المستثمرين في ظل إعلان مجموعة العالمية القابضة قبل حوالي 4 أشهر استثمار ملياري دولار مع "أداني غروب".

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وتابع: "ستتزايد التساؤلات حول شركة العالمية القابضة.. وهل ستؤثر تراجعات مجموعة أداني على ميزانية الشركات التابعة في الربع الأول، لاسيما أن الشركات التابعة تعتمد في الكثير من أرباحها على تقييم استثماراتها بالقيمة السوقية".

وأفاد ياسين بأن أسهم "أداني غروب" هبطت 50 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما سيكون له تأثير على الشركة الأم والشركات التابعة للعالمية القابضة.