"سي آي كابيتال" للعربية: الأموال الساخنة في مصر ليست عيباً بشرط استبدالها باستثمارات

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، محمود عطا الله، إن "سي آي كابيتال" تهتم بخلق فرص مناسبة للمستثمرين المهتمين بأسواق متعددة، عبر تغطية أسواق مصر والسعودية والإمارات، المتنوعة من حيث الحجم والقطاعات الأساسية التي تقوم عليها.

وبحسب عطا الله، في مقابلة مع "العربية"، من داخل فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الاستثماري "Annual MENA Investor Conference"، اليوم، فإن المؤتمر يستعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المطروحة في الأسواق الثلاث.

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وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، قال رئيس "سي آي كابيتال"، إن السوق السعودية إحدى أهم الأسواق الناشئة نتيجة النظرة المستقبلية ورؤية 2030 وتطوير السياحة غير الدينية، والكثير من التطورات الأخرى منها تأشيرة الدخول والتملك والإدارة.

وبالنسبة لسوق الإمارات، قال عطا الله، إن السوق قائمة ومنتعشة نتيجة التطورات الإيجابية في أسواق النفط بالنسبة لإمارة أبوظبي، وتطور السياحة المثير للانتباه في إمارة دبي.

وبشأن السوق المصرية، قال العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن مصر كان تعاني من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بسعر العملة، وحالياً تشهد تطوراً إيجابياً في تحريك سعر العملة بصورة احترافية، وأيضاً أعلن رئيس الوزراء المصري عن حل مشكلة كبيرة كانت تحوم في الأسواق وهي متأخرات البضائع والمستلزمات في الجمارك، بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار.

وأضاف أن هذه البضائع وكانت تحتاج عملة أجنبية لإخراجها ومثلت عبئاً كبيراً على متخذ القرار، بينما الآن توجد مستلزمات الإنتاج في المصانع التي تعمل بكامل طاقتها، وبالتالي اختفى الضغط الهائل على متخذ القرار.

وأشار عطا الله إلى أن مصر سوق واعدة، وأزالت أغلب العوائق أمام الاستثمارات، تمثل العائق الأول منها في عدم تقدير سعر العملة مقابل الدولار بالسعر الحقيقي، وذلك لن يعود بعد أن تكرر في السابق.

وعن العوائق الأخرى، أوضح رئيس "سي آي كابيتال"، أنه تم معالجة العائق الثاني وهو إعلان وثيقة ملكية الدولة ورغبتها في التخارج من قطاعات عديدة دخلت فيها سابقاً.

وبشأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قال محمود عطا الله، إن العملة يجب أن تقيم بالسعر الحقيقي وهو أمر ليس مطروحا للاختيار، بل يتحقق بالعرض والطلب.

وأضاف أن الأموال الساخنة ليست عيبا لكنه من الخطأ الاعتماد عليها بأكثر مما يجب لفترة أطول، وهي مهمة لفترات محددة طالما لدى متخذ القرار توقيت مناسب لإحلال الاستثمارات مكانها.