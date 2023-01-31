توقعات بتسجيل "أبل" أول انخفاض في الإيرادات منذ عام 2019

يتوقع المحللون أن تسجل شركة "أبل" أول انخفاض في الإيرادات على أساس سنوي منذ ربع مارس 2019 عندما تعلن عن أرباحها يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك، فيما لم تتمكن الشركة من تصنيع ما يكفي من أجهزة آيفون المتطورة الخاصة بها عندما تم إغلاق مرفق التجميع الأساسي في الصين لأسابيع خلال عمليات إغلاق كوفيد.

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بدورها، أعطت "أبل" تحذيراً نادراً للمستثمرين في ذلك الشهر موضحة أن مشكلات الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض الشحنات عما كان متوقعاً في السابق. كانت نقطة بيانات جعلت العديد من المحللين يراقبون السهم لخفض تقديراتهم.

من جانبه، قال المحلل في "UBS"، ديفيد فوغت: "نعتقد أن ذروة تأثير الاضطرابات كانت في أوائل إلى منتصف نوفمبر حيث وصلت أوقات الانتظار إلى أقصى مستوى، حيث وصل وقت الانتظار في الولايات المتحدة لهواتف آيفون 14، و14 برو ماكس الجديدة إلى 34 يوماً، فيما وصل وقت الانتظار للعملاء في الصين لشريحة الهواتف الرائدة إلى 36 يوماً.

ويتوقع المحللون في استطلاع أجرته "Refinitiv"، أن تعلن "أبل" عن إيرادات فصلية للربع الرابع تزيد قليلاً عن 121 مليار دولار، وهو ما سيكون انخفاضاً طفيفاً عن 123.9 مليار دولار جنتها الشركة العام الماضي.

ولكن المشاكل ليست خاصة بشركة أبل. إذ تراجع أسواق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية مع استيعاب المستهلكين والشركات لطفرة المبيعات خلال الوباء وخفض التكاليف استعداداً لركود محتمل.

وشهد سوق الهواتف الذكية انخفاضاً بنسبة 18% في الشحنات في الربع الرابع، وفقاً لمؤسسة IDC، وهو أسوأ انخفاض سجلته شركة أبحاث السوق على الإطلاق. وتراجع سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 28% في الربع الرابع، بحسب الشركة. لكن العديد من المستثمرين يعتقدون أن أبل تتفوق على منافسيها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، يعتقد المحلل في "مورغان ستانلي"، إريك وودرينغ، أنه على الرغم من أن حالة طلب المستهلكين لا تزال مصدر قلق على المدى القريب، فإن الدوافع الأساسية لنموذج "أبل" تظل كما هي، وأن قوة استقرار النظام البيئي لشركة "أبل" لا يزال أقل من قيمته الحقيقية.

وجاءت متوسط توقعات المحللين في وول ستريت، وفقاً لاستطلاع "Refinitiv":

الإيرادات: 121.19 مليار دولار

ربحية السهم: 1.94 دولار لكل سهم

عائدات آيفون: 68.29 مليار دولار

عائدات "iPad": 7.76 مليار دولار

عائدات ماك: 9.63 مليار دولار

عائدات المنتجات الأخرى: 15.26 مليار دولار

عائدات الخدمات: 20.67 مليار دولار

توجيهات "أبل" للربع المنتهي في مارس

لم تقدم "أبل" إرشادات منذ عام 2020، مشيرة إلى حالة عدم اليقين التي سببها الوباء أولاً. ومع ذلك، توفر الشركة عادةً بعض نقاط البيانات التي يمكن أن تمنح المحللين فكرة عن كيفية أدائها.

ويرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كان النقص في طرازات آيفون 14 برو في ربع ديسمبر سيؤدي إلى زيادة الطلب في ربع مارس الآن بعد تحسن العرض.

وتوقع المحللون مبيعات تزيد قليلاً عن 98 مليار دولار في ربع مارس، وفقاً لتقديرات الإجماع، مما يشير إلى نمو طفيف على أساس سنوي.