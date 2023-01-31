"أبوظبي الإسلامي" للعربية: نمو تمويل الشركات 15%.. وهذا سبب رفع المخصصات

قال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، إن القطاع المصرفي الإماراتي سجل زيادة في الأصول التمويلية تراوحت بين 5 إلى 5.5% في 2022، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة بنسبة 22%.

واعتبر عبدالباري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تعكس الحصول على حصة سوقية في زيادة نسبة القروض لقطاعي الشركات والأفراد، لا سيما أن الأخير شهد زيادة بنسبة 19% في 2022، على أساس سنوي.

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ارتفع صافي أرباح المصرف بداية من الربع الأول من 2022، تدريجياً حتى نهاية السنة الماضية، وهو ما أرجعه الرئيس المالي، إلى زيادة مبيعات الأفراد والعمولات، ولذلك ارتفع العائد على رأس المال إلى 21.4% كأعلى نسبة في السوق، وجاءت مدعومة بانخفاض المخصصات 19%، فيما ترتفع المخصصات عند حذف مخصصات "NMC Health Care" في العام 2021.

وعن زيادة المخصصات في الربع الرابع من 2022، قال عبدالباري، إن المصرف قام بدمج مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بداية من مطلع أكتوبر 2022، وبالتالي تضمن الربع من 100 إلى 150 مليون درهم مخصصات لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر.

كانت بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي قد أظهرت ارتفاع أرباحه الصافية في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 56% إلى 1.14 مليار درهم، مقابل 727.7 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 780 مليون درهم.

وعزا المصرف في بيان لبورصة أبوظبي، ارتفاع أرباحه إلى قفزة عائدات التمويل بـ118% إلى 1.920 مليار درهم، بالإضافة إلى تراجع المخصصات بنسبة 50% إلى 200 مليون درهم.

وقال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن صافي هامش ربح المصرف كان إيجابياً جداً منذ بداية العام الماضي ليسجل 3.9%، وبمتوسط 3.5% لإجمالي 2022، فيما بلغ 4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني بداية جيدة للعام 2023.

وأرجع الزيادة، إلى سببين هما تسجيل المصرف أفضل نسبة تكلفة تمويل، وأن الحسابات الجارية والادخارية تمثل 70% من إجمالي "تمويل" البنك، مع إعادة تقييم المحفظة مع أسعار السوق والاستفادة من الزيادة السنوية.

وأشار إلى تأثير زيادة أسعار الفائدة على تهدئة تمويل الشركات، فيما شهد المصرف زيادة في تمويل الشركات نتيجة التركيز على قطاعات معينة، وارتفع 15% في 2022، على أساس سنوي، وهو ضعف الزيادة في السوق.

وعن القروض المشكوك في تحصيلها، قال عبدالباري، إنها ظلت عند نفس المستوى منذ بداية السنة الماضية حتى الآن وتراجعت مع زيادة الأصول التمويلية من 8.8 إلى 7.8%، وهي نسبة تراجع كبيرة، فيما كانت ترتبط بـ" NMC Health Care".