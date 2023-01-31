"لينكد إن" للعربية: ثقة الموظفين بإيجاد وظيفة جديدة بالسعودية والإمارات الأعلى عالميا

قالت رئيسة الإعلام والاتصال في لينكد إن الشرق الأوسط، نجاة عبد الهادي، إن الشركة أجرت استطلاعاً للموظفين في الإمارات والسعودية بشأن ثقتهم في الحصول على وظيفة جديدة داخل أو خارج شركتهم، كنوع من تقييم شعور العاملين تجاه سوق العمل بعد سنتين من الجائحة في ظل حالة عدم اليقين عالمياً.

ويثق 74% من الموظفين في الإمارات و68% في السعودية بالحصول على وظيفة جديدة، وهو ما وصفته رئيسة الإعلام في لينكد إن الشرق الأوسط، بأنها أعلى النسب المسجلة بين أغلب مناطق العالم ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

مادة اعلانية

واعتبرت أن ذلك يدل على وجود مرونة مرتفعة لدى العاملين في المنطقة في التعامل مع حالة عدم اليقين، لا سيما أن المنطقة تعاملت مع الأزمات الاقتصادية والجائحة بشكل أفضل من المناطق الأخرى.

وأرجعت نجاة عبدالهادي، زيادة الثقة في إيجاد وظيفة جديدة إلى أسباب شخصية وأخرى عامة، وبحسب الاستطلاع فإن الرغبة في الحصول على أجور أعلى كانت من أكبر المحفزات، بجانب التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية، مع الثقة في إمكانية إيجاد المهنيين فرصاً أفضل.

"المفاجئ أن نسبة مرتفعة من الموظفين تغيرت طريقة تفكيرهم في حياتهم المهنية بعد الأزمات الاقتصادية والجائحة، وأصبح لديهم ثقة أعلى في طلب ما يرونه حقاً لهم، مثل المرونة وتعلم مهارات جديدة وفرص التنقل والترقي داخل شركتهم"، وفقاً لرئيسة الإعلام والاتصال في لينكد إن الشرق الأوسط.

وأضافت أنه مع زيادة الرغبة في النمو الوظيفي وتقاضي أجور أعلى فإنه يجب على اصحاب العمل إيجاد فرص جديدة للموظفين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، لأن الجائحة غيرت طريقة تفكير الموظفين في حياتهم المهنية وأصبح من الضروري لأرباب العمل المحافظة مطالبهم في حال رغبتهم في الحفاظ على أصحاب المواهب.

بشأن القطاعات الأكثر طلباً للوظائف، قالت نجاة عبدالهادي، إن القطاع التكنولوجي لا يزال يحتل الصدارة في طلب الوظائف، في السنوات الأخيرة، ويرتبط ذلك بكل ما له علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أي قطاع.

وأضافت أن السعودية يوجد فيها إقبال كبير على وظائف الموارد البشرية واختيار المواهب في ظل التركيز على استقطاب مواهب جديدة إلى المملكة، بينما في الإمارات ومع عمل الشركات على تنويع مصادر دخلها يوجد وظائف كثيرة في مجال المبيعات.

وأظهرت دراسة جديدة من LinkedIn تحسن الثقة في سوق الوظائف في الإمارات والسعودية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.

وكشفت الدراسة أنه على الرغم من تباطؤ التوظيف في الإمارات بنسبة 10% في ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، إلا أن 74% من الموظفين في الإمارات واثقون من الحصول على وظيفة جديدة، كما أنهم مستعدون لطلب ترقيات، وقال نحو 70% أنهم مستعدون لطلب زيادة في الأجور.

وفي السعودية، أظهر استطلاع LinkedIn أن 68% من القوى العاملة تشعر بالثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة، وأكثر من 70% من الموظفين يشعرون بالثقة حيال طلب ترقيات وفرص جديدة، وزيادة في الأجور.

كما يفكر 73% من الموظفين في السعودية في تغيير وظائفهم في العام الحالي.