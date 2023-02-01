تلبية للطلب القوي.. "بوينغ" تخطط لإضافة خط إنتاج جديد لـ"737 ماكس"

تخطط شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، لإضافة خط إنتاج رابع لطراز "737 ماكس" خلال النصف الثاني من العام المقبل، حيث تستهدف الشركة زيادة إنتاج طائرتها الأكثر مبيعاً، حسب ما كشف مسؤول تنفيذي للموظفين الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتم وضع الخط الجديد في مصنع "بوينغ" الضخم في إيفريت بواشنطن، إذ تمت إعادة هيكلة بعض طائراتها من طراز "787 دريملاينر" وإنتاج طائرات "777 و767".

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وحتى ديسمبر، كانت الشركة تنتج أيضاً طائرة "747 جامبو" في مصنع إيفريت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Boeing Commercial Airplanes"، ستان ديل، في مذكرة للموظفين: "إضافة إلى إعداد المنشأة، بدأنا عملية إخطار موردينا وعملائنا ونقاباتنا وموظفينا وإعدادهم بينما نتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء خط جديد"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت "بوينغ" حريصة على زيادة إنتاج طائرات "737 ماكس"، لكن الرئيس التنفيذي، ديف كالهون قال، إن الشركة مترددة في زيادة الإنتاج بسرعة كبيرة بسبب إجهاد العمالة وسلسلة التوريد.

وتنتج الشركة حالياً حوالي 31 طائرة شهرياً، لكنها أعلنت الأسبوع الماضي أنها تستهدف الوصول إلى معدل 50 طائرة شهرياً بحلول 2025-2026.

ولدى "بوينغ" جدول مزدحم من الطلبات بإجمالي 3600 وحدة من تلك الطائرات ذات الممر الواحد، من شركات، بينها "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"ساوث ويست إيرلاينز".

وحجزت "بوينغ" 700 طلب شراء طائرات "737 ماكس" الجديدة العام الماضي.

وقال ديل إن "بوينغ" ما زالت تخطط لتشغيل ثلاثة خطوط إنتاج في مصنع "737 ماكس" في رينتون بواشنطن، مشيرا إلى الطلب على الطرازات الأحدث مثل "737-10"، الأكبر في العائلة، والتي لم تحظى بعد بالموافقة التنظيمية.