خبير يتوقع تأخر الفيدرالي الأميركي في عكس سياساته لخفض أسعار الفائدة

توقع الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، أن يتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في عكس سياساته لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن التضخم الأميركي سيواصل الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بفضل سياسات الفيدرالي.

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وذكر أن سياسة البنك الفيدرالي ناجحة حتى الآن في السيطرة على التضخم ومستوى الأجور.

وأفاد الرفاعي بأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيكون بأسرع من توقعات الفيدرالي، بالتالي سيعود على سياسة خفض أسعار الفائدة.

وتابع: "رفع سعر الفائدة اليوم قد يكون آخر رفع للفيدرالي، إلا أنه قد يتجه مرة أخرى لرفع آخر بواقع 25 نقطة أساس ولكن ليس في الاجتماع القادم إنما قد يكون في منتصف عام 2023".

ومن المقرر أن يختتم مسؤولو مجلس الاحتياطي اجتماعات استمرت ليومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وزاد سعر الفائدة العام الماضي 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى ما بين 4.25 و4.50%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.