"الراجحي كابيتال" للعربية: نتائج "المجموعة السعودية" لا تمثل قطاع البتروكيماويات

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن نتائج المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لا تمثل نتائج قطاع البتروكيماويات، وتعامل معها السوق وفق هذه المنهجية.

ودلل السديري في مقابلة مع "العربية" على تلك المنهجية بارتفاع أسهم "سابك"، اليوم الأربعاء، وبينما تراجعت أسهم "المجموعة السعودية" بنحو 3% تراجعت أسهم "ينساب" الأقرب إليها في المنتجات واللقيم بنسبة أقل عند 1%.

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كانت النتائج المالية الأولية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، قد أظهرت تحولها للخسارة بنحو 296 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 122 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وبحسب رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، فإن السوق السعودية استوعبت نتائج "المجموعة السعودية"، حيث تأثرت نتائجها بالإيقاف المجدول للصيانة في الربع الرابع من العام الماضي والإيقاف الطارئ في الربع الأول من العام ذاته.

وأشار إلى أن مستوى أسعار البتروكيماويات انخفضت في الربع الرابع من 2022، لأقل مستوى في آخر 5 سنوات، ولذلك لا يتوقع أن تكون نتائج القطاع جيدة في ذلك الربع.

في الوقت ذاته تحسنت أسعار البتروكيماويات لا سيما الأساسية منها في يناير 2023، وهو ما يرتبط نسبياً بانفتاح الصين، كما ذكر السديري، الذي أبدى تفاؤله ببقاء أسعار البترول في وضع جيد، مقابل وضع غير واضح بشأن أسعار البتروكيماويات، نظراً لأن عودة انفتاح الصين وصادراتها لا تزال محل تساؤل، فيما تشهد أوروبا وأميركا تباطؤا في المؤشرات الصناعية.

وأرجعت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، التحول إلى خسارة في الربع الرابع من العام الماضي، على أساس سنوي، إلى تكبد المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر.

وبحسب الشركة، فإن خسائر تلك المشاريع جاءت نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الربع الرابع من 2022، وانخفاض أسعار بيع المنتجات.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح نحو 55 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وتراجع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 75.6% في 2022، إلى نحو 277 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 1.136 مليار ريال في 2021.