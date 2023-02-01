"الصناعة" السعودية للعربية: نتوقع ارتفاع إنتاج الذهب في المملكة 30% خلال 2023

توقع وكيل الخدمات التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية صالح العقيلي في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من خام الذهب في عام 2023 بنسبة 30% على أساس سنوي.

وقال إن إنتاج السعودية من الذهب بلغ نحو 430 ألف أونصة في عام 2022.

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وأوضح أن إنتاج المملكة من خامي النحاس والزنك بلغ نحو 150 ألف طن في العام الماضي.

"السعودية تعد أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم ويقدر إنتاجها بنحو 20% عالمياً، وفي 2022 بلغ إنتاجنا نحو 10 ملايين طن من الصخور الفوسفاتية، تم تصنيعها محلياً لإنتاج ما يقرب من 5 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية"، بحسب العقيلي.

وتابع :"إيرادات المنافسات التعدينية التي تم طرحها في 2022 بلغت 300 مليون ريال".

وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع التعدين والبالغة نحو 32 مليار دولار، قال العقيلي، إنها تركزت في مجال الصناعات التعدينية التحويلية، ومنها مصنع ألواح الصلب باستثمارات 15 مليار ريال لتزويد مصنع إنتاج السفن بمجمع الملك سلمان العالمي في مدينة رأس الخير.

وأضاف :"هناك مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمارات 7 مليارات ريال، بالإضافة إلى مصانع إنتاج معادن الألمنيوم وصفائح الصلب ومصفاة لمعدن النحاس والزنك والمتوقع زيادة الطلب عليها عالمياً".

وأشار إلى أن تلك المشروعات ستنعكس على اقتصاد السعودية إيجاباً حيث تسهم في توفير ما يقرب من 14 ألف فرصة عمل.

وسجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في حجم الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين، بلغ 1.35 مليار ريال في 2022، بما يعادل ضعف إيرادات العام السابق.

وترافقت هذه الزيادة مع جذب استثمارات إلى قطاع التعدين بنحو 32 مليار دولار، معظمها استثمارات نوعية في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الحرجة والخضراء.

وانتهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً من وضع الاستراتيجيات القطاعية لقطاعات الاسمنت والسيراميك والجبس والحديد والمياه، لتمكين سلاسل الإمداد ورفع القيمة المضافة من الموارد التعدينية في المملكة.