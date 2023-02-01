"لومبارد أودير" تحدد كيفية تحرك أسواق الأسهم والدولار في 2023

توقع المدير التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، أن يتجه الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اليوم، و25 نقطة أساس أخرى في اجتماع مارس المقبل، قبل أن يتجه لخفضها بذات القيمة بنهاية العام، رهناً بالسيطرة على التضخم.

وقال المغراوي، إن الأشهر المقبلة ستشهد أسواق الأسهم حركة تصحيح، وقد نشهد تراجعات طفيفة، بعد مكاسب شهر يناير الماضي، موضحاً :"نتوقع أن تشهد أسواق الأسهم في النصف الأول من عام 2023 فترة ركود، وفي النصف الثاني ستشهد تعافياً وحركة إيجابية".

مادة اعلانية

"نحن متفائلون بإجراءات الصين، حيث من المتوقع أن تحقق الأسهم الصينية مزيداً من المكاسب رغم ارتفاعها بنحو 15% في يناير، نركز على قطاع الشركات الصناعية والمالية وأسهم التكنولوجيا بدعم من تخفيف القيود عليها".

وفيما يتعلق بالدولار الأميركي، قال المدير التنفيذي لـ"لومبارد أودير"، إنه في عام 2023 سيشهد تراجعاً أمام العملات الرئيسية بدعم من تحسن الأوضاع في أوروبا.