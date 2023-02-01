"stc" للعربية: توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير حلول رقمية لقطاع الصحة بالسعودية

كشف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية لوحدة الأعمال في مجموعة "stc" السعودية فيصل البكري، في مقابلة مع "العربية"، أن المجموعة ستوقع عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية على هامش مؤتمر الصحة العربي المنعقد حالياً في دبي، لتطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم قطاع الصحة في السعودية.

وقال إن مجموعة "stc" السعودية تهدف مع شركاتها التابعة إلى تقديم حلول وبرامج رقمية مبتكرة لتطوير قطاع الصحة في المملكة بالتعاون مع شركاء عالميين.

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وتضم قائمة الشركات العالمية كلا من "بيكتون ديكينسون" العالمية للتكنولوجيا الطبية لاستكشاف وابتكار حلول رقمية في التشخيص وإدارة الأدوية، واتفاقية مع شركة "سحاب الوطنية" لتطوير التعاون في القطاع الصحي ورقمنة الخدمات الإسعافية واتفاقية مع شركة "فيليبس" لتطوير خدمات العناية المركزة عن بعد.