أفضل 10 جامعات عام 2023.. التصنيف شمل 104 دول ومناطق

أصدرت مؤسسة "Times Higher Education"، تصنيفها السنوي لأفضل الجامعات حول العالم، والذي شمل هذا العام 1799 جامعة في 104 دول ومناطق.

ويستند التصنيف إلى 13 مؤشراً لقياس أداء المؤسسات التعليمية في 4 مجالات: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

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وتصدرت جامعة أكسفورد الترتيب للعام السابع على التوالي، فيما بقيت جامعة هارفارد في المركز الثاني، لكن جامعة كامبريدج قفزت من المركز الخامس العام الماضي إلى المركز الثالث.

وبشكل عام، ظلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تمثيلا بشكل عام، مع 177 مؤسسة، وكذلك الأكثر تمثيلا في أفضل 200، حيث استحوذت مؤسساتها التعليمية على أكثر من ربع المقاعد وبواقع (58 جامعة).

أما البر الرئيسي للصين، فيمتلك حالياً رابع أكبر عدد من المؤسسات ضمن أفضل 200 مؤسسة (11، مقارنة بـ10 في العام الماضي)، بعد أن تجاوز أستراليا، التي تراجعت إلى المركز الخامس (بالاشتراك مع هولندا).

كما دخلت 5 دول في الترتيب لأول مرة، جميعها في إفريقيا (زامبيا، وناميبيا، وموزمبيق، وزيمبابوي، وموريشيوس).

وكان ترتيب أفضل 10 جامعات كالتالي:

1- أكسفورد (بريطانيا).

2- هارفارد (الولايات المتحدة).

3- كامبريدج (بريطانيا).

4- ستانفورد (الولايات المتحدة).

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة).

6- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة).

7- برينستون (الولايات المتحدة).

8- جامعة كاليفورنيا، بيركلي (الولايات المتحدة).

9- جامعة يال (الولايات المتحدة).

10- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا).