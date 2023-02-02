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خاص

رئيس "الجرافات البحرية": 54 مليار درهم حجم أعمالنا الحالية ونتطلع لمزيد من النمو

الأرباح الفصلية للشركة زادت بـ 20% إلى 600 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الجرافات البحرية الوطنية بـ 20% إلى 600 مليون درهم. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 360 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة الإيرادات بـ 84% إلى 4 مليارات و600 مليون درهم.

وعلى مدار العام ارتفعت الأرباح بـ 30% لتتجاوز 1.3 مليار درهم.

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وتوقع ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون عام 2023 أفضل في ظل النمو المستمر.

وقال إن حجم أعمال الشركة حالياً يفوق 54 مليار درهم، مع التطلع لمزيد من الأعمال والنمو.

وأضاف: "لدينا الآن نشاط جيد في عمليات تقديم عطاءات بما يزيد عن 40 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتوقع منحنا جزءا كبيرا من الأعمال هذا العام".

وأكد على وجود نية لدى الشركة في التوسع، مضيفا أن استراتيجيتها للنمو واضحة وقد قاموا باستثمار أكثر من 800 مليون درهم خلال 2022 لتطوير الأسطول، والنمو المستهدف في الأسطول هذا العام لا يقل عن 30%.

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