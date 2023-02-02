مبيعات السيارات في مصر بمرمى أزمة الدولار.. هوت 73% خلال شهر

كشفت بيانات حديثة عن استمرار تراجع مبيعات السيارات 73% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مع استمرار قيود الاستيراد في التأثير سلبا على القطاع. بيع نحو 7.9 ألف سيارة خلال الشهر مقارنة بما يزيد عن 29.2 ألف سيارة في ديسمبر 2021.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، فإن المبيعات عند أدنى مستوى منذ 2018.

مادة اعلانية

وانخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022 من 290 ألف سيارة في 2021 إلى 184 ألف سيارة خلال العام الماضي. كما تراجعت سيارات الركوب قرابة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الحافلات والشاحنات بمقدار الثلث. وتعكس أرقام أميك البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم الموزعين في السوق المصرية.

فيما يعود انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2022 إلى قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر. من المتوقع أن ينتعش الطلب هذا العام بعد إلغاء المركزي قيود الاستيراد التي فرضها الربيع الماضي للحفاظ على العملة الصعبة.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، نمت مبيعات سيارات الركوب بدرجة طفيفة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يونيو، ولكن تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي. كما تراجعت مبيعات الحافلات 49% على أساس سنوي وكانت مستقرة منذ نوفمبر، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات 77% مقارنة بديسمبر 2021.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار إلى أن القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 73.117 مليون دولار، مقارنة بنحو 207.513 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته نحو 134.396 مليون دولار، بنسبة تراجع تبلغ نحو 64.7%.

وتعود الأزمة بشكل مباشر إلى شح الدولار في السوق المصري، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال العام الحالي، ليرتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بنسبة تتجاوز 90% أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.

وخلال شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 82.710 مليون دولار، مقارنة بنحو 295.535 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 212.825 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 72%.

على صعيد النصف الأول من العام الماضي، فقد سجلت قيمة واردات مصر من السيارات نحو 1.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.904 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 732.540 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 38.44%.