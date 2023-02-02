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مصادر العربية: مصر ستصدر هذا الشهر أول إصدار سيادي لها من الصكوك الدولية

حددت المؤسسات الدولية التي ستشارك في الإصدار

دبي - العربية.نت
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كشفت مصادر في تصريحات مع "العربية"، اليوم الخميس، عن إصدر مصر هذا الشهر أول إصدار سيادي لها من الصكوك الدولية.

وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية المصرية، حددت المؤسسات الدولية التي ستشارك في إصدار الصكوك المصرية.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.

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وأضاف معيط أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق، وسيجري إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.

يأتي ذلك فيما ذكر مساعد وزير المالية أحمد كجوك حينئذ، أن الإصدار من المزمع أن يكون خلال السنة المالية الحالية.

وتنتهي السنة المالية في مصر بنهاية يونيو من كل عام ميلادي.

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