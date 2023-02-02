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This picture taken on January 23, 2023 in Toulouse, southwestern France, shows screens displaying the logos of OpenAI and ChatGPT. ChatGPT is a conversational artificial intelligence software application developed by OpenAI. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
شعار شركة OpenAI
ذكاء اصطناعي

إطلاق نظام اشتراك شهري لتطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT".. هذه قيمته!

نظام الاشتراكات يضع عتبة أمام المنافسين المستقبليين في الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة "OpenAI"، رسمياً نظاماً جديداً للاشتراك باسم "ChatGPT Plus"، بقيمة 20 دولاراً شهرياً، يمنح المستخدمين أولوية الوصول إلى روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى خلال وقت الذروة حيث يتعين على المستخدمين المجانين الانتظار.

وقالت الشركة أيضاً، إن الخطة ستمنح المشتركين "أوقات استجابة أسرع" و"أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة"، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة "OpenAI"، إنها سترسل دعوات للخدمة إلى الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة والمدرجين في قائمة الانتظار الخاصة بها "خلال الأسابيع المقبلة" وإنها ستوسع نطاق الطرح إلى بلدان ومناطق أخرى في المستقبل.

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وحتى قبل أكثر من أسبوع بقليل، بدا أن "OpenAI"، كانت ستقدم إصدار "بلس"، أو الإصدار الاحترافي للخدمة بسعر 42 دولاراً في الشهر، وهو سعر أعلى بشكل كبير ويصعب تبريره لمن لا يجنون أموالاً من الخدمة. ومع ذلك، بسعر 20 دولاراً في الشهر، يمكن أن يكون متاحاً لمجموعة واسعة من الأشخاص، بما في ذلك الطلاب والشركات الذين يحتاجون إلى وصول موثوق إلى النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى الانتشار السريع لتطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، فإن اشتراكاً بقيمة 20 دولار يمكن أن يضع معياراً لروبوتات الدردشة المدفوعة القادمة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شبه المؤكد أنها ستبدأ في دخول السوق، وبالتالي فإن أي تطبيق قادم يجب أن يظهر مزايا كبيرة حال رغبته في البيع بأعلى من هذا السعر.

ولا يعني نظام الاشتراك الجديد تحوّل "ChatGPT" إلى أداة مدفوعة فقط. إذ قالت "OpenAI"، إنها ستستمر في تقديم وصول مجاني للخدمة وإن نظام الاشتراكات لبعض المستخدمين سيساعد في دعم إتاحة الوصول المجاني لأكبر عدد ممكن من الأشخاص".

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