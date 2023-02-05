هونغ كونغ تخطط لجذب "أرامكو" عبر إدراج مزدوج في بورصتها

قال زعيم هونغ كونغ، جون لي، إنه يستهدف جذب أكبر شركة نفط في العالم "أرامكو" السعودية والشركات التابعة لها للاستثمار والإدراج في المدينة، وتعهد بالتوصل إلى "عدد كبير من الاتفاقيات" مع دول الخليج خلال رحلته التي تستغرق أسبوعاً في الشرق الأوسط.

وكشف الرئيس التنفيذي لمنطقة "هونغ كونغ" الإدارية، لي يوم الأحد، بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، أنه سيلتقي كبار المسؤولين التنفيذيين في "أرامكو"، قائلاً إنه سوف يسلط الضوء على ما تقدمه هونغ كونغ على أنها مركز مالي دولي، بالإضافة إلى مركز لإدارة الأصول والمخاطر.

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وقال: "من خلال مجموعتنا من المهنيين والتدفق الحر لرأس المال، كانت هونغ كونغ وجهة شهيرة للصناديق والشركات السيادية [للإدراج]"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "SCMP"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعد ما يقرب من 3 سنوات من العزلة الوبائية. وسيلتقي الزعيم مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية، ويسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وفقاً للتقرير الذي نقل عن الزعيم قوله إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع "أرامكو" على الإدراج في المدينة.

يذكر أن "أرامكو" مدرجة في السوق السعودية "تداول" منذ عام 2019، وتبلغ قيمتها السوقية نحو تريليوني دولار.

ومن المقرر أن يسافر "لي" إلى الإمارات بعد السعودية. وخلال ذلك الوقت، سيلتقي مع قادة سياسيين ورجال أعمال محليين للترويج لفرص تنموية جديدة و"تعزيز التبادلات والتعاون في هونغ كونغ مع السعودية والإمارات العربية المتحدة على جميع الجبهات، بحسب بيان حكومي صدر قبل الرحلة.

وتأتي رحلته في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون المحليون في هونغ كونغ للترويج للمدينة وجذب فرص استثمارية جديدة لتعزيز اقتصادها المنهك، الذي انكمش العام الماضي للسنة الثالثة منذ عام 2019.