بنك "وربة" للعربية: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة مستقرة عند 1% بنهاية 2022

كشف الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي شاهين حمد الغانم، في مقابلة مع "العربية"، عن تأثر إيرادات البنك من الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية وبخاصة في الربع الرابع من 2022.

وأوضح الغانم، أنه في الثلاث فصول الأولى من العام الماضي حقق البنك إيرادات جديدة من الاستثمارات ولكن في الربع الرابع ومع حالة عدم الاستقرار في الأسواق وبخاصة بعد توقعات ارتفاع الفائدة وعدم وضوح الرؤية تراجعت إيراداتنا من الاستثمار، بالإضافة إلى قرار بنك الكويت المركزي بزيادة سعر أرباح الودائع وعدم رفع سعر الخصم للحفاظ على قيمة الدينار الكويتي، وهو ما زاد تكلفة الأموال لدى البنوك الكويتية بشكل عام.

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وتابع: "غالبية البنوك الكويتية التي أعلنت أرباحها للربع الرابع من 2022 أظهرت تأثراً بقرار رفع أرباح الودائع مع الحفاظ على سعر الخصم، وكانت الزيادة السابقة لسعر الخصم في يناير، والجيد الآن أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة".

وأضاف أن محفظة القروض لدى بنك وربة 80% شركات بسعر فائدة متغير، و20% أفراد بسعر فائدة ثابت، وزيادة سعر الخصم يؤثر إيجابيا على نتائجنا المالية لأن النسبة الأكبر للقروض لدينا بسعر فائدة متغير.

وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظ القروض مستقرة عند 1% بنهاية 2022، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للديون المتأخرة 275% وهذا مؤشر إيجابي عن جودة المحفظة.

وتراجعت الأرباح الفصلية لبنك وربة بنسبة 46% إلى 3.6 مليون دينار.

وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات المحللين عند 8 ملايين دينار.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 57% إلى 17.2 مليون دينار.

وعلى مدار العام، ارتفعت الأرباح 20% إلى 19.2 مليون دينار.