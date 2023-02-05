بينهم لاعبون كبار في وول ستريت.. تفاصيل هيكل ملكية "أداني إنتربرايزس"

كشف تقرير حديث حجم تعرض كبار اللاعبين الدوليين لشركة "Adani Enterprises"، والتي تكبدت أسهمها خسائر فادحة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد نشر تقرير من شركة الاستشارات الأميركية "Hindenburg Research"، وجهت فيه انتقادات لاذعة للمجموعة.

وفي هذه الأثناء، شهدت الشركات عبر مجموعة "أداني غروب" عمليات بيع ضخمة أدت إلى تجاوز إجمالي خسائر المجموعة 110 مليارات دولار بحلول يوم الجمعة الماضي، بعد أن اتهم تقرير "هيندنبورغ" المجموعة بـ"التلاعب الوقح في الأسهم والاحتيال المحاسبي على مدار عقود".

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ونفى التكتل الذي تتنوع أعماله بين الموانئ والطاقة والعديد من القطاعات، بقيادة أحد أغنى رجال العالم، غواتام أداني، بشدة ارتكاب أي مخالفات.

وكانت "أداني إنتربرايزس" أكبر الخسارين بين العديد من الشركات المدرجة في المجموعة الأوسع، حيث خسرت أكثر من 60% من قيمتها السوقية - أو أكثر من 30 مليار دولار - بين نشر التقرير في 24 يناير ونهاية يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكشف التقرير هيكل ملكية المجموعة وحجم تعرض كبار اللاعبين الدوليين، ومن بينهم شركات "وول ستريت" لأسهم "أداني إنتربرايزس"، إذ تمتلك "عائلة أداني" 64% من "Adani Enterprises"، تتوزع بواقع 55.27% عبر كيان مملوك للعائلة يدعى "Adani SB"، و8.73% مملوكة لـ "Adani Tradeline Pvt Ltd"، وهي شركة مملوكة للملياردير وشقيقه "راجيش".

فيما كان ثالث أكبر مساهم، بنسبة 4.02%، هي شركة التأمين على الحياة الهندية المملوكة للدولة في الهند.

وتضم قائمة أكبر 20 مساهماً في "Adani Enterprises" أيضاً اثنين من أكبر الأسماء في "وول ستريت"، إذ تمتلك "فانغارد" 0.75% من الأسهم، بينما يمتلك صندوقين تابعين لـ "بلاك روك" 0.57%، و0.17% من الشركة.

وتظهر بيانات الملكية أن "Elara Capital"، التي تمتلك حالياً 1.7% من Adani Enterprises، كانت أكبر مساهم مؤسسي حتى فبراير 2022.

واتهم تقرير "هيندنبورغ" صناديق "Elara" ومقرها موريشيوس بأنها جزء من خطة للتلاعب في أسعار أسهم الشركات المملوكة لمجموعة "أداني غروب"، وإخفاء ملكية العائلة. ومنذ ذلك الحين، تخلصت "Elara" من 72% من الأسهم التي تمتلكها في الشركة، وفقاً لبيانات "FactSet".

كما استقال جو جونسون، شقيق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يوم الأربعاء من منصبه كمدير لشركة Elara، وفقاً لشركة البيانات "Companie House".