خلال أسبوعين.. "تسلا" تقرر زيادة ثانية لأسعار هذا الطراز

رفعت شركة "تسلا" أسعار سياراتها الأكثر مبيعاً "طراز Y"، في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار بعد أن رفعت الحكومة الأميركية سقف سعر السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية.

وجاءت أسعار سيارات تسلا طراز Y طويلة المدى عند 54990 دولاراً، وطراز "Y برفورمانس" إلى 57990 دولاراً، بزيادة قدرها 1000 دولار لكل منهما، وفقاً للأسعار الحالية والسابقة المنشورة على موقعها على الإنترنت.

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وتعد تلك الزيادة الثانية في سعر الطراز "Y Long Range" خلال الأسبوعين الماضيين.

ولا يزال الطرازان أرخص بنسبة 15% و17% على التوالي مما كانت عليه قبل أن تخفض تسلا الأسعار الشهر الماضي لإذكاء الطلب، قبل حساب ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار، يتأهل الآن المشترون للحصول عليه، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي تحول مفاجئ، قضت وزارة الخزانة، يوم الجمعة، بأن السيارات الكهربائية المصنفة على أنها "كروس أوفر" مثل موديل "Y" من تسلا، ستكون مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية طالما كان سعرها أقل من 80.000 دولار. فيما يظل سقف الحصول على نفس الائتمان للسيارات الكهربائية الأخرى بما في ذلك "السيدان"، والعربات عند 55000 دولار.

ومن المتوقع أن تستفيد شركات مثل "تسلا" و"فورد" و"جنرال موتورز"، وشركات صناعة السيارات الأخرى التي ضغطت على إدارة بايدن لتخفيف تعريفات المركبات في تنفيذ خطة الحوافز لجعل المزيد من تشكيلاتهم مؤهلة.

خفضت تسلا الأسعار عالميا في يناير استجابة لعلامات تباطؤ الطلب. وخفضت الأسعار للمرة الثانية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الشهر الماضي، إن طلبيات السيارات ضاعفت تقريبا إنتاج الشركة في يناير بعد الجولة الأولى من تخفيضات الأسعار. وقال إن الطلب القوي دفع الشركة إلى إجراء أول زيادة صغيرة في الأسعار على الطراز Y.