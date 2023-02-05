زوجان قررا التقاعد والعيش على متن سفن سياحية.. لن تصدق كم ينفقان يومياً؟!

ودع زوجان العيش على اليابسة والانتقال للسكن على متن السفن السياحية بعدما اكتشفا أنها أرخص من دفع أقساط الرهن العقاري.

وقام كل من أنجلين وريتشارد بورك، وهما من سياتل، بتعبئة حقيبتهما وتركوا وظائفهم وراءهم لحياتهم الجديدة.

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بدأت حياتهم في البحر في مايو 2021، ووفقاً لأبحاثهم، فإن طريقة الحياة غير العادية هذه أكثر لطفاً على جيوبهم وحساباتهم المصرفية من سداد الرهن العقاري.

وأوضحت أنجلين بورك، وهي محاسب سابق تبلغ من العمر 53 عاماً: "نحب السفر، وكنا نبحث عن وسيلة للسفر باستمرار بعد تقاعدنا يكون لها مردود مالي إيجابي"، وفقاً لما ذكرته لـ "7News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كل من أنجلين وريتشارد في الخمسينيات من العمر وقد أدركا أنهما يمكنهما مواصلة حبهما للسفر لبقية حياتهما بالسفر مقابل أقل من 62 دولاراً أسترالياً (35.48 جنيهاً إسترلينياً، 43.92 دولاراً أميركياً) في اليوم.

حتى الآن، صعدا إلى متن العديد من السفن السياحية حول العالم، بما في ذلك رحلة مدتها 51 يوماً من سياتل إلى سيدني. وكانت سنغافورة وإيطاليا وكندا وجزر الباهاما من بين محطاتهم الرئيسية.

وقالت أنجيلين: "كانت خطتنا الأصلية هي البقاء في بلدان مختلفة لمدة شهر في كل مرة ثم التقاعد في نهاية المطاف والسفر على متن السفن السياحية مع تقدمنا في السن".

وأضافت: "نحن نحب السفر وكنا نبحث عن وسيلة للسفر باستمرار في تقاعدنا تكون منطقية من الناحية المالية".

يعيش الزوجان حياة مقتصدة وبفضل بطاقات "الولاء"، ومن خلال الاستفادة من المبيعات، يمكنهما التقاعد على الفور.

إنهم لا يخططون للعودة للعيش على أرض جافة أو القيام من التاسعة إلى الخامسة مرة أخرى.

وأخبرت أنجيلين شبكة "CNN"، في أبريل 2022 أن متوسط التكلفة اليومية لرحلاتهم يبلغ 89 دولاراً أميركياً، والتي تضمنت سعر الغرفة والطعام والترفيه والنقل والإكراميات ورسوم الميناء والضرائب. ووفقاً لشركة الاستشارات العقارية "Zillow"، يبلغ متوسط سعر المنزل في سياتل 913416 دولاراً.

وقالت: "طريقة العيش الحالية في حدود ميزانية التقاعد الخاصة بنا"، موضحة أن الذهاب في مجموعة من الرحلات البحرية ساعدهم في خفض التكلفة بفضل خطط الولاء.

تابع قصة الزوجين العديد من مستخدمي منصة التواصل "Reddit"، وكتب أحدهم: "هناك أشخاص متقاعدون من كبار السن يفعلون ذلك، وهناك أطباء على متن تلك السفن وتكلفتها أقل من دور رعاية المسنين". "ينتقلون من سفينة إلى أخرى لعدة أشهر، ذهاباً وإياباً".

وأضاف: "الاشتراك لمدة 3 أشهر أو أكثر أرخص بكثير من رحلة لأسبوع واحد والتي يحجزها معظم الناس".