"تداول السعودية" وبورصة "هونغ كونغ" توقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف الإدراجات المزدوجة

وقعت بورصتا هونغ كونغ ومجموعة "تداول" – المشغلة للبورصة السعودية، اتفاقية للتعاون في عدة مجالات لاسيما، الإدراج المشترك، بعد زيارة الرئيس التنفيذي للمدينة، جون لي إلى الخليج تشمل السعودية والإمارات، إذ أعلن في بيان قبل بدء رحلته، أنه سيعمل على إقناع شركة النفط العملاقة أرامكو بالإدراج في المركز المالي الآسيوي.

وقالت البورصة الآسيوية في بيان إن شركة هونغ كونغ للتبادل والتخليص المحدودة ومجموعة تداول السعودية القابضة ستبحثان أيضاً التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وحوكمة الشركات الحكومية الدولية، ومجالات أخرى.

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ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، نيكولاس أجوزين قوله: "تشير هذه الاتفاقية إلى بداية تعاون أكبر بين شركاتنا وأسواقنا المحلية، ونتطلع إلى استكشاف العديد من مجالات التعاون المستقبلية".

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول القابضة، خالد الحصان، أنه "في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز مكانة سوق رأس المال السعودية كمحور استثماري بين الشرق والغرب، نشهد اهتماماً متزايداً من مصدري الأوراق المالية والمستثمرين في آسيا". معتبراً أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة إضافية نحو تمكين عمليات الإدراج المزدوج وغيرها من مجالات التعاون بين الرياض وهونغ كونغ.

أفادت داو جونز العام الماضي أن أرامكو كانت تخطط لبيع حصة إضافية في الرياض وإدراج ثانوي يمكن أن يحدث في لندن أو سنغافورة أو في أماكن أخرى.

وبعد زيارة المملكة العربية السعودية، سيسافر لي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيبقى حتى 11 فبراير. وأثناء الزيارات، يخطط "لتعزيز التبادلات والتعاون بين هونغ كونغ مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جميع الجبهات"، وفقاً لما قاله بيان حكومي صدر قبل الرحلة.