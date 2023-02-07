السعودية.. إطلاق تطبيقي "هكتار" و"بيم" للتواصل الاجتماعي والتراسل الفوري

شهدت فعاليات مؤتمر "LEAP2023" الذي يعد أكبر تجمع تقني في المنطقة؛ المنعقد في مدينة الرياض السعودية، إطلاق تطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق، وتطبيق "بيم" للتراسل الفوري.

وبشراكة سعودية صينية بين Camel lab و WEO Technology، أعلنت الشركتان خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر إطلاقهما لتطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق، حيث يجمع العديد من المزايا التي تعزز من مستوى تنافسيته مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة.

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ويتميز تطبيق "هكتار" بأنه قابل للعمل في جميع مناطق العالم؛ وبسهولة التسجيل، إما عن طريق رقم الجوال، أو الفيسبوك، أو غوغل، أو من خلال أبل، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويجمع تطبيق "هكتار" مزايا أغلب التطبيقات الموجودة في مجالات البث، ونشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التحريرية، ومشاهدة المحتوى بأشكاله المتعددة ونشره على الخريطة، إضافة إلى تقديم الدعم والهدايا لصانعي المحتوى، وإتاحة مساحات صوتية ومرئية، وتوفر مكانًا يحوي الأحداث الجديدة والمتداولة، والحملات المبتكرة، والفيديوهات الحصرية، والاقتراب من العديد من المشاهير المؤثرين والمبدعين، ما يجعل منه مُنافسًا مُحتملًا لأهم التطبيقات الموجودة في عالم اليوم.

ويُعد "هكتار" بديلًا آمنًا يوفر عددًا كبيرًا من المميزات في تطبيق واحد بمستوى عال من الأمان، بل وتتيح فرصة تحقيق ربح عن طريق الدعم من المتابعين والداعمين، حيث تجمع المنصة المتعة والمعرفة، فهي تتيح الاطلاع على ما يقدمه الآخرون من محتوى، فضلًا عن تزويد المتابع بدرجات مهمة من الثقافة العامة التي تميز الفرد عن الآخرين، حيث سيتمكن المستخدمون من التعبير عن ذواتهم، ومشاركة تجاربهم، وكذلك الاطلاع على أحدث مضامين المحتوى المطروح في وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبار المشاهير والترفيه والأخبار العاجلة.

"بيم" للتراسل الفوري

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة MENA Communication وشركة الاتصالات السعودية stc ، عن إطلاق تطبيق بيم "Beem"، للتراسل الفوري، خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023.

ويأتي إطلاق التطبيق تتويجًا ً لشراكة سعودية صينية ممثلةً في شركة STC وشركة Mena communication ، حيث يُعد "Beem" تطبيقًا منافسًا للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.

ويقدم تطبيق بيم تجربة التراسل الفوري الغنية بالمميزات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الشخصية والجماعية عالية الجودة ويدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، ويتميز تطبيق بيم بميزة إنشاء الملصقات "الستكرات" بضغطة واحدة من داخل التطبيق، والتفاعل بالرسائل لتمكين مستخدمي بيم من التعبير عن أنفسهم بسهولة وبطريقة إبداعية ومرحة.

كما يقدم بيم أدوات فريدة للأعمال وفرق العمل، بتوفيره خاصية ال "درايف" وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة "أوفس" بدعم ملفات النصوص، الجداول والعروض مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر. بالإضافة إلى خاصية اجتماعات الفيديو وجدولتها بدعم يصل إلى 150 مستخدم في نفس الوقت. كما يقدم بيم أيضاً خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن والذي يدعم الارتباط بالتطبيقات الخارجية.

وسيتمكن مستخدمو "هكتار" و"بيم" من تحميل التطبيقين من متجري "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، و"آب ستور" لهواتف آيفون، كما يوفر نسختي "الوندوز" و"الماك" المكتبية.