بنك أوف أميركا: استعدوا لاحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون!

يتجادل الكونغرس الأميركي مرة أخرى حول رفع سقف الديون، وهو مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضها لتسديد التزاماتها في الوقت المحدد. وهذا يعني أن الشركات الأميركية يجب أن تكون مستعدة للأسوأ.

قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا (BAC)، ثاني أكبر بنك في أميركا، في تصريحات لشبكة "CNN"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إنه يأمل أن يحل المشرعون مشكلاتهم ، لأن السوق والاقتصاد يحبون الاستقرار. ومع ذلك، فإن التخلف عن سداد ديون البلاد يظل احتمالًا لا يمكن تجاهله.

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وأضاف بريان موينيهان يوم الاثنين: "علينا أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط في هذا البلد ولكن في بلدان أخرى حول العالم". "نأمل ألا يحدث ذلك، لكن الأمل ليس استراتيجية - لذا عليك الاستعداد لذلك".

قد يتطرق الرئيس جو بايدن إلى الموضوع في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء. حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس بالفعل من أن البلاد قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أقرب وقت في يونيو إذا لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الوقت.

وقالت يلين لاحقًا إنه قد تكون هناك "أزمة مالية عالمية" إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن حدود الديون. تتخذ وزارة الخزانة الآن "إجراءات استثنائية" لمواصلة دفع الفواتير في الوقت المحدد.

أدت الدراما الأخيرة حول سقف الدين إلى دعوات للحكومة للتخلص منه نهائياً. الحجة هي أن الخلافات السياسية يجب ألا تمنع الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

موينيهان ليس من المعجبين بهذه الفكرة: "يجب أن يكون هناك جدال حول كيفية التأكد من أننا نعيش في حدود إمكانياتنا كدولة" عندما سئل عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إلغاء سقف الديون أم لا، وفقا لما طالعت "العربية.نت".

الخيوط المالية

الكونغرس لديه الخيوط المالية. سأكون حذرا بشأن محاولة إعادة هيكلة دستور الولايات المتحدة، " وفقا لموينيهان. "أعتقد أننا يجب أن نتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح".

لكنه أقر بأن الحكومة بحاجة إلى إنفاق الكثير على برامج التحفيز المختلفة منذ عام 2020 بسبب أزمة كوفيد -19 ، قائلاً إن الولايات المتحدة اضطرت إلى تحمل "الكثير من الديون على مدار العامين الماضيين للتغلب على الوباء" عبء على الاقتصاد "، وفقا لما طالعت "العربية.نت".

انتعش الاقتصاد بشكل حاد من أعماق الانكماش القصير لكوفيد. لدرجة أن التضخم هو الآن أكبر مشكلة تواجه البلاد، وكذلك الاحتياطي الفيدرالي.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي في محاولة لخفض التضخم للمستويات المستهدفة. لقد بدأت رفع أسعار الفائدة تؤتي ثمارها، لكن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوياً بشكل صادم.

"ظل معدل البطالة منخفضًا للغاية. منخفض للغاية ، "قال موينيهان، "هذا أحد التحديات التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي".

ركود معتدل

وقال موينيهان، مع وضع ذلك في الاعتبار، لا يزال بنك أوف أميركا يتوقع حدوث "ركود معتدل" في مرحلة ما في المستقبل. يجادل بأن المعدلات المرتفعة يمكن أن تكون عبئًا على أرباح الشركات، لكن الخبر السار هو أن معظم الناس ما زالوا يعملون، ويكسبون أجورًا وينفقون بشكل جيد، وفقا لما طالعت "العربية.نت".

لا يبدو أن موينيهان قلق بشكل مفرط من أن أي توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين ناجم عن حادث بالون التجسس الأخير سيكون له تأثير دائم على الاقتصاد العالمي.

وأخبر أنه نظرًا لأهمية الصين في سلسلة التوريد العالمية، فمن مصلحة الجميع ألا تتصاعد أي توترات اقتصادية.