مجموعة أداني تعوّض بعض خسائرها وسهم شركتها الرئيسية يرتفع 25%

استعادت السوق في الهند بعض من الثقة، اليوم الثلاثاء، صبيحة إعلان تكتل الملياردير الهندي غوتام أداني سدادا مبكرا لقروض تزيد قيمتها عن مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة الرئيسية في المجموعة بنسبة 25% في البورصة، لتستعيد بالتالي جزءا من الخسائر الهائلة التي تكبدتها منذ اتهامات الاحتيال التي وجهتها شركة استثمار أميركية إلى مالكها الملياردير.

وقال الخبير في الأسواق سريناث سريداران لوكالة "فرانس برس" "الأسواق مطمئنة لأنه تم تسديد جزء كبير من قروضها مسبقا. وهو مؤشر جديد على الثقة".

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يأتي ذلك، فيما أعلنت مجموعة "أداني" يوم الاثنين أنها سدّدت بشكل مسبق قروضا مستحقة في سبتمبر 2024 قيمتها 1.1 مليار دولار في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين.

وقبل ساعات قليلة من إغلاق التداولات في الهند يوم الثلاثاء، ارتفع سعر السهم الذي علّق التداول عليه في بورصة "بومباي" عدة مرات، بعد ارتفاعه بنسبة تصل إلى 25%.

وجاء إعلان تسديد القروض بعدما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أنه بعد مصرف "كريدي سويس" و"سيتي غروب" الأميركي، لم يعد مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني يقبل سندات "أداني" كضمان لقروض المجموعة.

ووفقا لمتداولين، سيراقب المستثمرون عن كثب نتائج العديد من شركات "أداني" المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول صحتها المالية.

اتهامات بالاحتيال

تراجع سعر سهم "أداني توتال غاز" التي تملك فيها شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنيرجي" 37.4% من الأسهم، 5% الثلاثاء.

من جانب آخر، ساهم ارتفاع أسعار أسهم "أداني انتربرايزس" الشركة الرئيسية في المجموعة، وشركات أخرى في أكبر تكتل في الهند الثلاثاء، في تقليص الخسائر الإجمالية إلى حوالي 112 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وخسرت المجموعة التي يملكها غواتام أداني أكثر من 120 مليار دولار أي حوالي نصف قيمتها، منذ نشرت مؤسسة "هيندنبورغ للأبحاث" في 24 يناير اتهامات بعمليات احتيال محاسبية.

وقالت المؤسسة الأميركية إن "أداني" تلاعب في أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد. وقالت إن "هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات.

ونفى التكتل تلك الاتهامات في بيان من 413 صفحة مستنكرا هجوما "مغرضا" على سمعته.

وجاء في البيان "هذا ليس مجرد هجوم غير مبرر على شركة معيّنة، بل هو هجوم محسوب ضد الهند وضد استقلال المؤسسات الهندية ونزاهتها، وكذلك ضد قصة نمو الهند وطموحها".

وبالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها المجموعة في البورصة، ألغت شركة أداني الرئيسية عملية بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار كان من المفترض أن تساعد على خفض مستويات الديون التي تشكّل مصدر قلق وإعادة الثقة وتوسيع قاعدة أصحاب المستثمرين.

احتجاجات في الهند

ويوم الاثنين، طالب المشاركون في احتجاجات، خصوصا في نيودلهي وبومباي، نظمها حزب المعارضة الرئيسي في الهند، البرلمان بأن يجري البنك المركزي والهيئات التنظيمية "تحقيقا جادا" في الاتهامات بالاحتيال المعنية.

ويعتقد البرلمان أن علاقة أداني الوثيقة برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكلاهما من ولاية غوجارات، مكّنته من الفوز بعقود بشكل غير منصف وتجنب الخضوع لتدقيق مناسب، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها، أشارت وزيرة المال نيرمالا سيثارامان الأحد إلى أن شركات أداني فازت أيضا بعقود في ولايات هندية لا يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.

وقالت سيترامان لمحطة "تايمز ناو" التلفزيونية "كل المشاريع خلال ولاية رئيس الوزراء مودي تمر بعملية مناقصة مفتوحة".

وبحسب بيان صادر عن مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند، وهي هيئة مراقبة البورصة في البلاد، فإن السوق المالية الهندية "أظهرت استقرارها المستمر وتواصل العمل بطريقة شفافة وعادلة وفعالة".

وفي أسبوع، خسر الملياردير غوتام أداني أكثر من نصف ثروته التي تقدّر بحوالي 127 مليار دولار والتي جعلته ثالث أغنى رجل في العالم.

وتراجعت ثروة أداني منذ ذلك الحين إلى 63 مليار دولار ليحتل المركز الـ 17 في قائمة "فوربس للثروة".