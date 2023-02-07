محافظ "الحكومة الرقمية" للعربية: التحول الرقمي خفض تكاليف القطاع الصحي بالسعودية 40%

قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان في مقابلة مع "العربية"، إن الهيئة تعمل مع العديد من الوزارات بالمملكة لتعزيز جهود التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن نحو 95% من الجلسات القضائية تعقد افتراضيا، وهو ما ساهم في خفض فترة التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية من 219 يوما إلى 30 يوما فقط، بنسة تراجع 85%.

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وأوضح أنه على مستوى قطاع الأمن، تم توفير نحو 160 مليون زيارة من خلال تقديم الخدمات على منصة "أبشر" ضمن جهود التحول الرقمي، وهو ما ساهم في توفير أكثر من 17 مليار ريال.

"وفي القطاع الصحى حالياً نعقد عمليات قلب مفتوح، وقد ساهم التحول الرقمي في خفض التكاليف بأكثر من 40%"، بحسب الصويان.

وأشار إلى أن السعودية حققت المركز الثالث عالمياً بين 198 دولة بمؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي.