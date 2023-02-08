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أنبوب نفط (iStock- تعبيرية) مناسبة
أنبوب نفط (iStock- تعبيرية)
زلزال تركيا

استئناف ضخ النفط العراقي إلى "ميناء جيهان" في تركيا

خسائر الأسهم ارتفعت إلى 35 مليار دولار خلال 3 أيام

دبي - العربية.نت
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استؤنفت صادرات النفط الخام شمال العراق مساء الثلاثاء بعد أن أوقفت تركيا الضخ مؤقتا بسبب الزلزال الكارثي، الذي وقع يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته حكومة إقليم كردستان العراق.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، إن شركة نقل الطاقة الحكومية التركية "بوتاس"، استأنفت تشغيل خط الأنابيب وعادت تدفقات النفط الخام إلى محطة تصدير جيهان على ساحل البحر الأبيض المتوسط في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

تعتمد حكومة إقليم كردستان على خط أنابيبها إلى تركيا لجميع صادراتها من الخام، والتي بلغ متوسطها 400 ألف برميل يومياً في عام 2022 وتوفر أكبر مصدر منفرد للإيرادات للحكومة شبه المستقلة.

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وأضافت المصادر، أن شحنات السفن من المرفأ، الذي يصدر النفط الأذربيجاني والعراقي، استؤنفت في منتصف الليل.

وأوقفت بوتاس تدفق النفط إلى المحطة بعد الزلزال الأول يوم الاثنين لتفقد المنشأة، لكن لم يتم العثور على تسريبات أو أضرار.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب شركة "بي بي" في باكو، تامام بايلتي، إن صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان مستمرة كالمعتاد، لكن لا يتم تحميل البراميل على ناقلات في الميناء التركي.

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