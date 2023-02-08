زلزال تركيا تحول كارثة إنسانية.. خبراء يلقون باللوم على قرار حكومي!

أثار ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، يوم الاثنين، تساؤلات حول مدى سوء تطبيق معايير البناء في بلد يعتمد اقتصاده منذ فترة طويلة على قطاع الإسكان لدفع النمو.

أدخلت تركيا قوانين بناء جديدة تتطلب أن تكون الإنشاءات الجديدة مقاومة للزلازل، ليس أقلها في أعقاب زلزال إزميت عام 1999 الذي قتل فيه أكثر من 17000 شخص، ولكن غالباً ما تم فرض هذه القوانين بشكل فضفاض في بلد يتم إنشاء أكثر من نصف المباني فيه بشكل غير قانوني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي حين أشار العديد من الخبراء إلى شدة الزلزالين، وعمقهما الضحل نسبياً ونوع الزلزال - الناتج عما يسمى خطأ الانزلاق على صدع الأناضول الشرقي - لقوته التدميرية، فقد رأى آخرون أدلة على ضعف البناء، والذي تسبب في انهيار بعض المباني بشكل كارثي.

من جانبه، قال رئيس شركة "تيمبلور" لنمذجة الكوارث، روس شتاين، لمجلة "Scientific American"، في أعقاب الزلزال مباشرة: "العامل الأول هو جودة البناء. جودة البناء تسبق كل شيء آخر من أسباب الكارثة".

بدوره، قال الجيولوجي وخبير إدارة الكوارث في مركز إدارة الكوارث بجامعة بورنماوث، الدكتور هنري بانغ: "انهارت بعض المباني ببساطة على الأرض بينما انهارت العديد من المباني [متعددة] الطوابق مثل حزمة من البطاقات. هذا يدل على أن معظم المباني لم يكن لديها الميزات ذات الصلة لتوفير الاستقرار أثناء الزلزال".

من جانبه، ردد البروفيسور إيان مين، أستاذ علم الزلازل وفيزياء الصخور بجامعة إدنبرة، هذا الرأي قائلاً: "بالنظر إلى بعض صور المباني المتضررة، يتضح أن معظمها لم يكن مصمماً لتحمل الزلازل القوية جداً. ومن الواضح أن العديد من المجمعات السكنية لديها تجربة ما يسمى "انهيار الفطيرة".

تابع: "يحدث هذا عندما لا يتم ربط الجدران والأرضيات ببعضها بعضا بشكل جيد بما فيه الكفاية، وينهار كل طابق عمودياً لأسفل على الأرضية السفلية تاركاً كومة من الألواح الخرسانية بالكاد توجد فجوات بينها. هذا يعني أن فرص البقاء على قيد الحياة لأي شخص بالداخل ضئيلة للغاية".

واستدل على رأيه بصور المباني المنهارة والتي تجاورها مبانٍ أخرى شهدت أضرارا طفيفة، ما يدل على استخدام مواد رديئة والمراوغة في الالتزام بمعايير البناء في بعض الأبنية.

بعد زلزال في عام 2011 قتل فيه المئات، ألقى رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، باللوم على سوء البناء في ارتفاع عدد القتلى، قائلاً: "يجب على البلديات والمقاولين والمشرفين الآن أن يروا أن إهمالهم يرقى إلى القتل".

ولطالما حذر المهندسون المعماريون والمخططون الحضريون في البلاد من أن قوانين البناء المتعلقة بالنشاط الزلزالي لا يتم إنفاذها بشكل كافٍ وقد قوضها عفو مثير للجدل للبناء غير القانوني - قدمته حكومة أردوغان - والذي حقق لتركيا حوالي 3 مليارات دولار من العائدات.

وقال رئيس فرع اسطنبول لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، البروفيسور بيلين بينار جيريتلي أوغلو: "هذا الدمار الاستثنائي يستمر في تكرار السياسات الحضرية الخاطئة والقرارات المشحونة سياسياً مثل قانون العفو عن المناطق لعام 2018".

في وقت العفو، حذر خبراء البناء في تركيا من أن الترخيص بأثر رجعي للمباني غير القانونية مقابل رسوم سيكون له عواقب وخيمة.

وقال رئيس غرفة المهندسين المدنيين في عام 2019، جمال جوكتشي: "سيعني ذلك تحويل مدننا، ولا سيما إسطنبول، إلى مقابر".

وأضاف: "سواء كانت غير مرخصة تماماً، أو تم بناء طوابق أكثر من المخطط الأصلي، فقد منحوا عفواً عن جميع المباني. وهذا خطير للغاية".

فيما حذر أستاذ التخطيط ومرونة الأنظمة في كلية كينت للهندسة المعمارية والتخطيط، سامر باقاين، من أنه حتى مع إدخال قوانين بناء فعالة كتشريعات، سيستمر الناس في فعل ما يمكنهم التخلص منه ما لم يكن هناك إنفاذ فعال.

وحتى لو كان لديك مهندسون معماريون ومهندسون مدنيون [يقدمون توصياتهم الخاصة] يظل السؤال عما إذا كان يتم الإنصات إليهم.