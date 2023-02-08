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صورة بالأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في تركيا بعد الزلزال المدمر (أ ف ب)
صورة بالأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في تركيا بعد الزلزال (أ ف ب)
زلزال تركيا

زلزال تركيا يدمر 11 ألف مبنى وقروض بـ500 مليار ليرة!

البورصة تعلّق التداولات بعد خسائر قاسية

دبي - العربية.نت
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كشفت البنوك التركية عن تعرضها للمناطق المتضررة من الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي، والذي أظهر تعرض القطاع المصرفي التركي للقروض في تلك المنطقة بأكثر من 500 مليار ليرة (26.5 مليار دولار)، وهو ما يعادل أقل من 10% من إجمالي القروض، وفقاً لحسابات "بلومبرغ إنتليجنس".

كما علقت البورصة التركية التداول لأول مرة منذ 24 عاماً، بعدما استمرت الخسائر لـ 3 أيام متتالية، محت معها نحو 35 مليار دولار من مؤشر الأسهم القياسي هذا الأسبوع.

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ولم تذكر بورصة إسطنبول متى سيستأنف التداول. وكان آخر تعليق للتداول في عام 1999 بعد الزلزال الكبير الذي ضرب منطقة مرمرة الشمالية الغربية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى صعيد الخسائر البشرية، فقد اقترب عدد القتلى في جميع أنحاء تركيا وسوريا المجاورة إلى نحو 11700 حتى الساعة 14 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، مع وجود عدد أكبر من المحاصرين داخل أكثر من 11000 مبنى تضررت في الزلازل التي ضربت البلاد يوم الاثنين.

ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المنطقة المنكوبة التي ضربتها الزلازل، عقب إعلانه حالة الطوارئ في المنطقة.

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