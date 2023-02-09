السيسي: مصر تحتاج استثمارات 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تحتاج استثمارات 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.

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وقال في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن الحكومة أعلنت أمس عن طرح عدد من الشركات الحكومية من بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج.

واستفسر الرئيس المصري عن الجهود التي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التموين من أجل إعادة تأهيل وتطوير مصنعي قها وأدفينا.

وطالب بزيادة عدد الطلاب المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية وزيادة الإنتاج المخصص لذلك المشروع لمواجهة ما قد يطرأ من نقص في المعروض في وقت ما، خاصة أن المنتج صالح لعدة شهور ويتم إنتاجه وفقا للمعايير الصحية العالمية ومعايير هيئة سلامة الغذاء.

وطمأن الرئيس المصري الأهالي بأن عناصر الوجبة الغذائية المقدمة لأبنائهم بالمدارس مناسبة للمراحل العمرية التي تقدم لها، معربا عن أمله في مزيد من التحسين بالوجبات الغذائية المدرسية.

كما دعا وزير التموين إلى دراسة زيادة عدد ومحتويات الوجبة المدرسية كما وكيفا، مشيرا إلى أن الشركات التي تساهم في التغذية المدرسية يتم التعاقد معها بعد إقرار هيئة سلامة الغذاء بتحقيقها للمعايير الصحية، مشددا على أن كل ما يجري إنتاجه من مواد غذائية يتم وفقا للاشتراطات العالمية.