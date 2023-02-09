عطل في "تويتر".. وأصابع الاتهام تشير إلى تسريح الموظفين

لم يتمكن بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من التغريد يوم الأربعاء بعد أن واجه الموقع مشاكل فنية.

وتلقى بعض أصحاب الحسابات رسالة مفادها: "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

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وأبلغ موقع "DownDetector"، الخاص بتتبع انقطاع التيار، عن الخلل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش.

ومنذ أشهر، حذر الخبراء من أن التخفيضات الكبيرة في الوظائف قد تتسبب في مشاكل فنية على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انخفاض عدد الموظفين هو السبب وراء انقطاع الخدمة، أمس الأربعاء.

واتخذ الرئيس التنفيذي والمالك الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك، العديد من القرارات منذ الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، ضمن خطته لخفض التكاليف، إذ تم تسريح أكثر من نصف القوى العاملة للشركة.

ويبدو أن جزءاً من الانقطاع قد تم إصلاحه قبل ساعات قليلة، حيث أبلغ العديد من المستخدمين أنه يمكنهم التغريد، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفاد البعض أنه تم إخطارهم من قبل "تويتر"، بأنهم تجاوزوا الحد الأقصى البالغ 2400 تغريدة في اليوم، حتى لو لم ينشروا شيئا يوم الأربعاء.

كما أبلغ أصحاب الحسابات أيضاً عن مشاكل في رسائل تويتر، إذ قال العديد من المستخدمين إنهم لا يستطيعون الوصول إلى "TweetDeck" - لوحة تحكم يمكن استخدامها مع "تويتر".

وقالت منصة التواصل الاجتماعي: "ربما لا يعمل موقع تويتر بالشكل المتوقع بالنسبة لبعضكم.. نأسف للمشكلة.. نحن على علم بذلك ونعمل على إصلاحه".

إلى ذلك، أعلن "تويتر" أن مستخدمي خدمة الاشتراك التي تبلغ 8 دولارات شهرياً في الولايات المتحدة يمكنهم الآن نشر تغريدات أطول.

وأوضح الموقع أنه يمكن لمشتركي "Twitter Blue"، الآن نشر ما يصل إلى 4000 حرف، أي أكثر بكثير من حد 280 حرفاً المفروض على المستخدمين الذين لا يدفعون.

في الوقت نفسه، أبلغت "DownDetector"، أيضاً عن انقطاع الخدمة في موقع يوتيوب "YouTube"، الذي أثر في ذروته على 65000 مستخدم.

وفي تغريدة، قال "يوتيوب" المملوك لشركة "ألفابيت (الشركة الأم لغوغل)، إنه يحقق في التقارير التي تفيد بأن الصفحة الرئيسية للموقع "معطلة بالنسبة للبعض".