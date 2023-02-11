ابتكار سرير مقاوم للزلازل

تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا، والذي وصل عدد ضحاياها أكثر من 26 ألف قتيل حتى الآن.

وسلط ارتفاع جحم الضحايا الضوء على أفضل وسائل الحماية والأمن لتجنب أن يكون الشخص ضحية لمثل هذه الكوارث والزلازل مستقبلا.

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وتقدم شركة "دهير إنست" الروسية، سريرا جديدا، يقوم بحماية النائم عليه من جميع الأخطار الممكنة، وأهمها بالطبع الزلازل.

ويتحول هذا السرير المدهش خلال لحظات قليلة إلى ملجأ حديدي، يحفظ النائم بداخله، وينغلق عليه، ليقوم بحمايته من جميع الأخطار في الخارج، حتى لو انهارت العمارة السكنية بالكامل في حالة الزلازل الخطيرة.

ولم ينس مخترع السرير أن يزوده بالداخل بجميع أنواع المواد الغذائية والماء والأدوية والأقنعة، التي تساعد الشخص على أن يبقى حيا لأطول فترة ممكنة، حتى يتم إنقاذه، ويعتبر اختراع هذا السرير مفيدا جدا لأي من المناطق التي تتعرض للهزات الأرضية بشكل مستمر، مثل الصين واليابان وتركيا.

وكان تم طرح فكرة اختراع هذا السرير عام 2010، وما زال حاليا في طور التصميم، ولم يتم عرضه للجماهير بعد، من أجل الاستعمال الكامل.