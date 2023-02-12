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صورة لدراجة ستراب تانك من مزاد ميكوم
ثروات

أغلى دراجة نارية تباع في مزاد.. أنتجتها "هارلي ديفيدسون" قبل 115 عاماً

وجدها رجل أميركي في حظيرة واحتفظ بها لأكثر من 6 عقود

دبي - العربية.نت
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بيعت دراجة نارية نادرة من إنتاج شركة "هارلي ديفيدسون" لعام 1908، الأغلى على الإطلاق بعد عرضها في مزاد علني في يناير الماضي، وفقاً لموقع "Vintagent"، الذي يتتبع مبيعات الدراجات النارية القديمة.

وبلغ سعر بيع الدراجة 935 ألف دولار بعد الرسوم في مزاد "ميكوم" في لاس فيغاس والذي عُقد في 28 يناير، وذلك في المزاد المنشور على فيسبوك. وتم إطلاق اسم "Strap Tank" على هذا الطراز، بسبب وجود للأشرطة الفولاذية المطلية بالنيكل التي تربط خزانات الوقود والزيت في هيكل الدراجة.

من جانبه، قال مدير قسم الدراجات النارية في دار مزادات "ميكوم"، غريغ أرنولد: "لقد قمنا بتسويق الدراجة جيداً، وهارلي هي أشهر علامة تجارية أميركية للدراجات النارية، لذلك كان لدينا شعور بأنها ستحقق نتائج جيدة في المزاد، ولكن السعر النهائي كان مفاجأة، إذ سجل أغلى سعر لدراجة نارية تباع في مزاد على الإطلاق".

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وقال أرنولد إن الدراجة التي حطمت الرقم القياسي تم ترميمها لكنها لا تزال تحتوي على العديد من أجزائها الأصلية، بما في ذلك الخزان والعجلات وبكرة حزام المحرك وغطاء المقعد وغطاء كاتم الصوت.

عُثر على الدراجة التي تم بيعها بالمزاد العلني في لاس فيغاس، في حظيرة ويسكونسن بواسطة ديفيد أوهلين في عام 1941. واحتفظ بها أوهلين لمدة 66 عاماً، ثم تم ترميم الدراجة من قبل بأول فريهيل.

ومن بين 450 دراجة نارية أنتجتها الشركة في عام 1908، يُعتقد أن أقل من 12 دراجة نارية لا تزال موجودة في العالم وحتى أقل من ذلك في حالتها الأصلية.

وعلى موقع دار المزادات على الإنترنت، تم وصف دراجة "Strap Tank" بأنها أحد أندر طرازات "هارلي ديفيدسون" الباقية لأنها الأولى من نوعها. كما أنها أقدم نموذج يمكن اكتشافه منذ أن اختفت النماذج الأولية القديمة.

الرقم القياسي السابق كان لدراجة بخارية أخرى من نفس الطراز، ولكنها من إنتاج عام 1907 ولم يتم ترميمها، وتم بيعها مقابل 715000 دولار بعد الرسوم.

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