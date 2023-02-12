اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

نائب رئيس "أوراكل" للعربية: خطة توسعية بـ1.5 مليار دولار في السعودية خلال 7 سنوات

أكد أن هذا الاستثمار يهدف لدعم الاقتصاد الرقمي في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف نائب رئيس شركة "أوراكل" لقطاع الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، فهد الطريف، عن قيمة الاستثمارات التي ستضخها "أوراكل" في السعودية خلال الـ 7 سنوات المقبلة، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

وقال فهد الطريف في مقابلة مع "العربية"، إن هذا الاستثمار يهدف لدعم الاقتصاد الرقمي في السعودية.

وأضاف أن حجم الاستثمار في خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة مرشح للنمو بنسبة 27% سنوياً ليصل إلى 3.1 مليار دولار في عام 2026.

رئيس "أرامكو" يحذر: قواعد الـESG المنحازة ضد الطاقة التقليدية تضر الاقتصاد طاقة أرامكو رئيس "أرامكو" يحذر: قواعد الـESG المنحازة ضد الطاقة التقليدية تضر الاقتصاد

وأوضح أن استثمارنا في المملكة يعد الأكبر بالمنطقة في قطاع الحوسبة السحابية، ما يدل على مكانة السعودية الاقتصادية والجغرافية.

"نؤمن أن الاحتياج في المملكة ما زال كبيرا وهناك المزيد من الفرص المتاحة للتوسع في قطاع الحوسبة السحابية، افتتحنا مكتباً للابتكار في الرياض لتلبية الطلب وتوفير احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة"، بحسب الطريف.

وأشار إلى أن "أوراكل" متواجدة في السعودية منذ 3 عقود، حيث يوجد مكاتب للشركة في الرياض وجدة والشرقية، قائلا :"مازال لدينا العديد من التوسعات داخل المملكة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موفد العربية عمار الهندي يرصد مقبرة جماعية ضخمة لضحايا الزلزال في هطاي موفد العربية عمار الهندي يرصد مقبرة جماعية ضخمة لضحايا الزلزال في هطاي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط