نائب رئيس "أوراكل" للعربية: خطة توسعية بـ1.5 مليار دولار في السعودية خلال 7 سنوات

كشف نائب رئيس شركة "أوراكل" لقطاع الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، فهد الطريف، عن قيمة الاستثمارات التي ستضخها "أوراكل" في السعودية خلال الـ 7 سنوات المقبلة، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

وقال فهد الطريف في مقابلة مع "العربية"، إن هذا الاستثمار يهدف لدعم الاقتصاد الرقمي في السعودية.

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وأضاف أن حجم الاستثمار في خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة مرشح للنمو بنسبة 27% سنوياً ليصل إلى 3.1 مليار دولار في عام 2026.

وأوضح أن استثمارنا في المملكة يعد الأكبر بالمنطقة في قطاع الحوسبة السحابية، ما يدل على مكانة السعودية الاقتصادية والجغرافية.

"نؤمن أن الاحتياج في المملكة ما زال كبيرا وهناك المزيد من الفرص المتاحة للتوسع في قطاع الحوسبة السحابية، افتتحنا مكتباً للابتكار في الرياض لتلبية الطلب وتوفير احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة"، بحسب الطريف.

وأشار إلى أن "أوراكل" متواجدة في السعودية منذ 3 عقود، حيث يوجد مكاتب للشركة في الرياض وجدة والشرقية، قائلا :"مازال لدينا العديد من التوسعات داخل المملكة".