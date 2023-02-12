"تونومس" للعربية: لدينا قدرات ستجعل "نيوم" مركزاً لتصدير التكنولوجيا إلى العالم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تونومس" جوزيف برادلي، عن توقيع اتفاقية خلال مؤتمر "ليب"، مع شركة "أوراكل" وشركة "إنفيديا"، لبناء ولإتاحة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة.

وقال برادلي في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر LEAP، إن الاتفاقية تتضمن تأسيس مركز بيانات فائق النطاق يتمتع بقوة حوسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أسرع 30 مرة مما هو متاح في السابق، بهدف المساعدة في جلب تطبيقات مثل "Chatgpt"، وتطبيقات تعالج اللغة وتوفرها فعلا للعالم.

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وأضاف: "أنا متحمس جداً لما أراه في مجال التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، في مؤتمر ليب نرى مستوى رائعا من الموهبة وتنوعاً، حيث هناك نحو 30-40 من مواهب التقنية في المنطقة قادمة من الإناث".

"هناك أكثر من 100 جنسية في هذا التجمع، والمثير للإعجاب أن العالم يركز بشكل أكبر على الاختلاف، وما تراه في هذا المجتمع التكنولوجي هو أننا نركز ونجتمع معاً على ما هو متشابه للغاية، وهذه هي الطريقة التي نحسن بها مجتمع التكنولوجيا ونجعل العالم مكانا أفضل"، بحسب برادلي.

وتابع :"نحن متحمسون لعام 2023، ونركز على 3 مجالات أساسية وهي بناء الأساس المعرفي، وهذا يعني التأكد من أن لديك نظام اتصال وسعة استيعابية".

وأوضح أن هناك نحو 100 موقع لأنظمة الجيل الخامس، وهناك 300 كلم من الألياف، ولدينا أيضاً 30 تيرابايت من الكابلات الفرعية، بالإضافة إلى مركز بيانات عالي المستوى مع "أوراكل" و"إنفيديا"، قائلا :"لدينا الكثير من العمل حول تلك الأساسيات".

وأشار إلى أنه من المهم جداً توافر تلك التطبيقات المعرفية التي تسهم في إزالة العقبات وتجعل الحياة أسهل، موضحاً: "لدينا مجموعة كاملة من التطبيقات من إدارة إلى التوأمة الرقمية، ومجموعة كاملة من الأشياء التي تمكن الرؤية المعرفية، والشيء الأهم هو جلب المواهب إلى المنطقة".

وبين أنه تم تأسيس "نيوم" في المملكة العربية السعودية كمكان لتصدير التكنولوجيا إلى العالم، حيث يوجد مشروعات لاستديوهات مشتركة، وقد أعلنا مؤخراً عن استثمار إضافي بقيمة مليار دولار، بهدف تحويل أفكار الشباب السعودي إلى مشروعات حقيقية يمكن أن تساعدنا في فهم الحلول المعرفية والتي يمكن أن تعتني بمليار شخص آخر على هذه الكوكب.