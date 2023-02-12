"ديوا" للعربية: ضخ 9 مليارات درهم استثمارات خلال 2023

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" سعيد الطاير، إن الهيئة تنفذ خطة لتخفيض بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني المستدام والوصول إلى إنتاج 100% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

"وتبلغ القدرة الحالية للهيئة من الطاقة النظيفة 14% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء في دبي"، وفقاً للرئيس التنفيذي في مقابلة مع "العربية".

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وتعكف الهيئة على تنفيذ مشاريع للوصول إلى مستهدفها ومنها كما ذكر الطاير، تنفيذ مشروع بقدرة 833 ميغاوات طاقة نظيفة وهو قيد الإنشاء ويصنف الأكبر في العالم، ويمكنه تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة ويوفرها على مدار الساعة، وتدشن مشروع "حتا" بقدرة 250 ميغاوات في 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"ديوا"، أن جميع المشاريع الجديدة تكون في إطار الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الهيئة جذبت أكثر من 40 مليار درهم في السابق، فيما يقدر الإنفاق الرأسمالي نحو 9 مليارات درهم لمشاريع مختلفة في ميزانية سنة 2023.

وقال العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن "ديوا" حققت في 2022 أفضل أداء في تاريخها، ونمت الأرباح الصافية بنسبة 101% إلى 11.1 مليار درهم عن 2021، بدعم من زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 5.5% والمياه 6.4% في 2022، على أساس سنوي.

وبينما كانت "ديوا" تعتزم توزيع أرباحاً نقدية بقيمة 6.2 مليار درهم عن العام 2022، إذ قال الطاير، إنه سيتم رفع توزيعات الأرباح للمساهمين بنسبة 60% إلى إجمالي 9.9 مليار درهم خلال 2022، بدعم من تحسن كفاءة الأداء والتشغيل، منها ملياري درهم وزعت في ديسمبر، و1.6 مليار درهم ستوزع في أبريل المقبل بعد موافقة الجمعية العمومية.

وأشار الطاير، إلى تطبق تقنية الذكاء الاصطناعي منذ 10 سنوات وتنفيذ خطة لإدخال chatGPT في خدمات الهيئة بما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.