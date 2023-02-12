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مجزرة في ميتا.. تسريح 11 ألف موظف
ميتا بلاتفورمز
فيسبوك

"ميتا" تؤجل إعداد موازنة فرقها وسط خطط لجولة تسريح جديدة للموظفين

الشركة الأم لـ "فيسبوك" ألغت 11000 وظيفة في نوفمبر الماضي وسط مخاوف الانكماش

دبي - العربية.نت
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أجلت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، وضع اللمسات الأخيرة على ميزانيات فرق متعددة في الوقت الذي تستعد فيه لجولة جديدة من تخفيض الوظائف، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن اثنين من موظفي الشركة، أنه في الأسابيع الأخيرة، كان هناك عدم وضوح بشأن الميزانيات وعدد الموظفين في المستقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة "Meta" أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها لعام 2023 بين 89 مليار دولار و95 مليار دولار، حيث أطلق الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ على الفترة اسم "عام الكفاءة".

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يذكر أن الشركة المالكة لتطبيق "واتساب" ألغت أكثر من 11000 وظيفة أو ما يعادل 13% من قوتها العاملة في نوفمبر، في أعقاب موجة تسريحات واسعة في شركات التكنولوجيا من أمازون ومايكروسوفت بسبب مخاوف الانكماش.

ولم ترد "فيسبوك" على طلب التعليق من "رويترز".

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