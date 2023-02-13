رئيس "غولدمان ساكس": أخطأت وأتحمل مسؤولية تأخير تسريح الموظفين
قال إن البيئة كانت أكثر تعقيدًا في الربع الثاني من العام الماضي
قال ديفيد سولومون لتجمع خاص للمديرين التنفيذيين في "غولدمان ساكس" إنه أخطأ بعدم تخفيض الوظائف في وقت سابق في عام 2022، وفقًا لأشخاص مطلعين على التصريحات.
في حديثه إلى حوالي 400 من شخص في اجتماع مغلق في ميامي هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي إنه يتحمل مسؤولية التباطؤ في تقليل عدد الموظفين وتقليص الاستثمار في المشاريع الجديدة عندما أصبح من الواضح أن تباطؤًا كبيرًا في الأعمال سيحدث.
قال سولومون، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين: "نظرًا لأن البيئة كانت أكثر تعقيدًا في الربع الثاني من العام الماضي، اعتقدت أننا يجب أن نكون أكثر عدوانية في إبطاء التوظيف وتقليل عدد الموظفين"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
انتظر "غولدمان ساكس" حتى يناير/كانون الثاني لإلغاء 3200 وظيفة، أي ما يقرب من 6.5%، من قوته العاملة، كجزء من أكبر عملية لخفض التكاليف للبنك منذ سنوات. اعترف سولومون أن هذا سيكون أقل حدة إذا كان قد اتخذ إجراء في وقت سابق.
انخفض صافي أرباح البنك في عام 2022 بنسبة 50%، تقريبًا من أرباح قياسية في عام 2021 على خلفية الانخفاض الحاد في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات التخفيض في أعمال إدارة الأصول والخسائر في قسم التكنولوجيا المالية.
وقال متحدث باسم البنك "كان من غير المعتاد عدم التطرق إلى عملية تخفيض عدد الموظفين هذا العام" في اجتماع الشركاء.
-
نوفاك: روسيا ستصدر 80% من نفطها و75% من المنتجات البترولية لدول صديقة خلال 2023أكد أن إنتاج الغاز انخفض بنسبة 11.7% وصادراته 25.1% في 2022 طاقة
-
تركيا تدرس تمديد إغلاق سوق الأسهم مع تفاقم خسائر الزلزالإجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل بلغ 380 ألفا قصص اقتصادية
-
اليونيسف لـ"العربية": أطفال في سوريا لم يعد لهم أقارب أحياءوصف المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد الحواري، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا بالمأساوي، مشددا على حاجة المناطق المنكوبة ... سوريا